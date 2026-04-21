मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शनिवार, १८ एप्रिल २०२६ रोजी घडली. स्थानिक रहिवासी युसूफ खान (३०) हे आपल्या कारने घरी जात असताना, रस्त्यावरील साचलेल्या पाणी युसूफ पठाण यांचा मेहुणा शोएब खान याच्या अंगावर उडाले. या शुल्लक कारणावरून वादाची ठिणगी पडली. युसूफ खान यांनी माफी मागण्यासाठी गाडी थांबवली असता, शोएबने त्यांच्याशी शिवीगाळ करत बांबूने कारची काच फोडली आणि त्यांच्यावर हल्ला केला.
The father-in-law of former cricketer and Trinamool Congress (TMC) MP Yusuf Pathan, his son, and another relative were arrested for allegedly attacking a man and his family in Mumbai’s Byculla area two days ago after the man’s car splashed water onto one of them while passing… — ANI (@ANI) April 21, 2026
पीडित युसूफ खान आपल्या कुटुंबीयांसह पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी जात असताना, युसूफ पठाण यांचे सासरे खालिद खान आणि त्यांच्या इतर नातेवाईकांनी त्यांना रस्त्यात गाठले. आरोपींनी बांबूच्या काठ्या आणि बेसबॉल बॅटने युसूफ खान आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर हल्ला चढवला. या अमानुष मारहाणीत पीडित युसूफचा भाऊ सलमान याचा हात मोडला असून, त्याचे काका जकी अहमद हे गंभीर जखमी झाले आहेत.
ही संपूर्ण मारहाण परिसरातील सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या व्हिडिओ पुराव्याच्या आधारे मुंबई पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत युसूफ पठाण यांचे सासरे खालिद खान, मेहुणा शोएब खान आणि उमरशाद खान यांना अटक केली आहे. तर चौथ्या आरोपीचा (शहबाज पठाण) शोध पोलीस घेत आहेत.
मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ११८(२), ११५(२), ३२४, ३५२, ३५१(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटकेनंतर आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता, त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि हल्ल्यात वापरलेली शस्त्रे जप्त केल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
