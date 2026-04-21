साताऱ्यात गौणखनिज व्यवस्थापनात प्रशासनाची दमदार कामगिरी; महसूल १०० कोटींच्या लक्ष्याच्या उंबरठ्यावर

Satara News : सातारा : सातारा जिल्ह्यात गौणखनिज वसुलीच्या बाबतीत महसूल प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षात प्रभावी कामगिरी नोंदवत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. शासनाने २०२५-२६ या वर्षासाठी दिलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याने तब्बल ९४.४३ कोटी रुपयांची वसुली करत ९४.४३ टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य केली आहे.
एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत नियोजनबद्ध कारवाई आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे महसूल वाढीस चालना मिळाली. विशेषतः गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कडक उपाययोजना राबविल्या. जिल्हाभरात अवैध उत्खननाविरोधात मोहीम उभारून १७६ प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली.
या कारवायांमधून २१ कोटी ८४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यापैकी सुमारे १ कोटी ८ लाख रुपयांची प्रत्यक्ष वसुली करण्यात आली आहे. नियमभंगाविरोधात प्रशासनाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे हे द्योतक मानले जात आहे.
तसेच, गंभीर स्वरूपाच्या सात प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून अवैध वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी १० वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा कारवाई अधिक तीव्र आणि परिणामकारक ठरल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी मिनाक्षी माने यांनी सांगितले की, “योग्य नियोजन, नियमित तपासण्या आणि संयुक्त पथकांच्या माध्यमातून ही मोहीम यशस्वी झाली. आगामी काळातही महसूल वाढीसोबतच अवैध उत्खननावर नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकंदर पाहता, सातारा जिल्ह्यात गौणखनिज क्षेत्रात महसूल वाढ आणि कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी यांचा समतोल साधत प्रशासनाने एक आदर्श निर्माण केला आहे.”
कोळघर येथे ज्ञानदेव रांजणे यांच्या हस्ते सभामंडपाचे उद्घाटन
कोळघर तालुका जावली येथे जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे यांच्या हस्ते झोळाई देवी मंदिराच्या समोर बांधण्यात आलेल्या सभामंडपाचे उद्घाटन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दहा लाख रुपये निधी मंजूर करून कोळघर येथील झोळाई देवी मंदिराच्या समोर सभामंडपाचे काम मंजूर केले होते व ते बांधून पूर्ण देखील करण्यात आले. कोळघर या ठिकाणी पारायण सोहळ्याच्या कार्यक्रमाला जिल्हा बँक संचालक ज्ञानदेव रांजणे यांना ग्रामस्थानी निमंत्रित केले होते यावेळी बोलताना रांजणे म्हणाले कोयना विभाग ३८ गावामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांची कामे पूर्ण झाली तर त्याहून अधिक रकमेची कामे मंजूर असून काही कामे सुरू आहेत.