चमत्कारच जणू! पर्वतावर उतरले आकाश, जिब्राल्टरमधील जादुई दृष्य पाहून यूजर्स झाले थक्क; Video Viral

समुद्रात फोटोशूट करायला गेली होती महिला, तितक्यातच मागून झाली मोठ्या व्हेल माशाची एंट्री! पुढे जे घडलं… Video Viral
जिब्राल्टरच्या प्रसिद्ध ‘रॉक ऑफ जिब्राल्टर’वरून एक नेत्रदीपक आणि आश्चर्यकारक दृश्य अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. हा व्हिडिओ ‘लेवांटे’ नावाच्या वाऱ्याचा प्रभाव दाखवतो, जो भूमध्य समुद्रावरून वाहणारा एक उबदार आणि दमट पूर्वेकडील वारा आहे. जेव्हा हा वारा उंच कड्यांना धडकतो, तेव्हा तो वर जातो, थंड होतो, त्याचे घनीभवन होते आणि मग संपूर्ण परिसर दाट ढग,आणि धुक्याने झाकला जातो. यामुळे, संपूर्ण ‘रॉक ऑफ जिब्राल्टर’ कधीकधी ढगांमध्ये लपून जातो, ज्यामुळे असे वाटते की जणू आकाश पृथ्वीवर उतरले आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, ही एक नैसर्गिक आणि अद्वितीय हवामान घटना आहे, जिला ‘लेवांटे इफेक्ट’ असे म्हटले जाते. हे दृश्य जितके सुंदर आहे तितकेच रहस्यमय आहे आणि यामुळेच ते इतके खास बनते.
Beautiful clouds flowing over the Rock of Gibraltarpic.twitter.com/u2ai9sLMfq — Interesting things (@awkwardgoogle) September 16, 2024
निसर्गातील या अद्भूत दृष्यांचा व्हिडिओ @awkwardgoogle नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून वेगाने तो इंटरनेटवर शेअर केला जात आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘जिब्राल्टरच्या खडकावरून वाहणारे सुंदर ढग’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “व्वा! हे अप्रतिम आहे!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ढग वाहताना पाहणे सुंदर आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “याला ‘मिस्ट्रिअल’ (Mistreal) म्हणतात—पहायला हे सुंदर असते, पण जेव्हा ते संपूर्ण शहराला वेढून टाकते, तेव्हा मात्र तुम्हाला खरोखरच थंडीचा कडाका जाणवू लागतो… त्यापेक्षा मला सूर्यप्रकाशच पहायला जास्त आवडेल…”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.