Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video Gibraltar Rock Covered In Clouds Levante Wind Natural Phenomenon Viral News In Marathi

चमत्कारच जणू! पर्वतावर उतरले आकाश, जिब्राल्टरमधील जादुई दृष्य पाहून यूजर्स झाले थक्क; Video Viral

Gibraltar Levante Effect : निसर्गाचा असा चमत्कार घडला की जणू थेट आकाशचं धरतीवर उतरले...! जिब्राल्टरमधील सुंदर दृष्यांनी आता यूजर्सचे डोळे दिपवून टाकले असून याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:34 PM
चमत्कारच जणू! पर्वतावर उतरले आकाश, जिब्राल्टरमधील जादुई दृष्य पाहून यूजर्स झाले थक्क; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • जिब्राल्टरमध्ये निसर्गातील एक अनोखे आणि नेत्रदीपक दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले.
  • हवामानाशी संबंधित विशेष घटनेमुळे परिसर पूर्णपणे बदलल्याचे दिसून आले.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटिझन्सनी या दृश्यावर आश्चर्य व्यक्त केले.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे काही असे दृष्ये केले जातात जे आपल्याला थक्क करतात, हसवतात तर कधी भावूक करुन जातात. आताही अलिकडे इंटरनेटवर असेच काहीसे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे ज्यात निसर्गाचा एक अनोखा चमत्कार पाहायला मिळाला. हा व्हिडिओ जिब्राल्टमधून समोर येत आहे. हे स्पेनच्या सीमेला लागून असलेले युनायटेड किंगडमचे (ब्रिटन) एक छोटेसे स्वायत्त परदेशातील क्षेत्र आहे. हे भूमध्य समुद्राला अटलांटिक महासागराशी जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर स्थित आहे, ज्यामुळे याचे महत्त्व खूप जास्त आहे.

समुद्रात फोटोशूट करायला गेली होती महिला, तितक्यातच मागून झाली मोठ्या व्हेल माशाची एंट्री! पुढे जे घडलं… Video Viral

जिब्राल्टरच्या प्रसिद्ध ‘रॉक ऑफ जिब्राल्टर’वरून एक नेत्रदीपक आणि आश्चर्यकारक दृश्य अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. हा व्हिडिओ ‘लेवांटे’ नावाच्या वाऱ्याचा प्रभाव दाखवतो, जो भूमध्य समुद्रावरून वाहणारा एक उबदार आणि दमट पूर्वेकडील वारा आहे. जेव्हा हा वारा उंच कड्यांना धडकतो, तेव्हा तो वर जातो, थंड होतो, त्याचे घनीभवन होते आणि मग संपूर्ण परिसर दाट ढग,आणि धुक्याने झाकला जातो. यामुळे, संपूर्ण ‘रॉक ऑफ जिब्राल्टर’ कधीकधी ढगांमध्ये लपून जातो, ज्यामुळे असे वाटते की जणू आकाश पृथ्वीवर उतरले आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, ही एक नैसर्गिक आणि अद्वितीय हवामान घटना आहे, जिला ‘लेवांटे इफेक्ट’ असे म्हटले जाते. हे दृश्य जितके सुंदर आहे तितकेच रहस्यमय आहे आणि यामुळेच ते इतके खास बनते.

एकटी राहतेस का? रॅपिडो बुक करताच रायडरने महिलेला केले अश्लील मेसेज; चॅट व्हायरल करताच कंपनीने दिली रिॲक्शन

निसर्गातील या अद्भूत दृष्यांचा व्हिडिओ @awkwardgoogle नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून वेगाने तो इंटरनेटवर शेअर केला जात आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘जिब्राल्टरच्या खडकावरून वाहणारे सुंदर ढग’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “व्वा! हे अप्रतिम आहे!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ढग वाहताना पाहणे सुंदर आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “याला ‘मिस्ट्रिअल’ (Mistreal) म्हणतात—पहायला हे सुंदर असते, पण जेव्हा ते संपूर्ण शहराला वेढून टाकते, तेव्हा मात्र तुम्हाला खरोखरच थंडीचा कडाका जाणवू लागतो… त्यापेक्षा मला सूर्यप्रकाशच पहायला जास्त आवडेल…”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video gibraltar rock covered in clouds levante wind natural phenomenon viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral
1

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

Delhi Metro : लिफ्टमध्ये वृद्ध व्यक्तीने केली लघुशंका, महिलेचा संताप; पोलिसांच्या तपासानंतर प्रकरणाला वेगळंच वळण, Viral Video
2

Delhi Metro : लिफ्टमध्ये वृद्ध व्यक्तीने केली लघुशंका, महिलेचा संताप; पोलिसांच्या तपासानंतर प्रकरणाला वेगळंच वळण, Viral Video

गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral
3

गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral
4

अरे बापरे! रिसॉर्टच्या टाॅयलेटमध्ये झाले नागदेवताचे दर्शन; म्हणाला, “थोडं थांबा पटकन कार्यक्रम उरकतो”, मजेदार Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

May 17, 2026 | 04:32 PM
मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

May 17, 2026 | 04:26 PM
Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

May 17, 2026 | 04:05 PM
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

May 17, 2026 | 03:56 PM
Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM
Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM