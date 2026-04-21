“ही माझी अडचण नाही…”; बुमराहबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागताच, हार्दिक पांड्याने आपल्या टीकाकारांना दिले सडेतोड प्रत्युत्तर

सामन्यानंतरच्या पुरस्कार वितरण समारंभादरम्यान, हार्दिक पांड्याला जसप्रीत बुमराहला पहिले षटक देण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. हार्दिकने स्पष्ट केले की, बुमराहने गेल्या अनेक वर्षांपासून डावातील पहिले षटक टाकलेले नाही. त्याने नमूद केले की, हा काही त्याचा वैयक्तिक दोष नाही; उलट, बुमराहसारख्या उच्च दर्जाच्या गोलंदाजाला जपून वापरण्याची इच्छा प्रत्येकाचीच असते. आपल्या टीकाकारांना उत्तर देताना तो म्हणाला, “अनेक लोकांनी मला विचारले आहे की जसप्रीत बुमराह सुरुवातीला गोलंदाजी का करत नाही. जवळपास १४० सामन्यांमध्ये, त्याने पहिले षटक केवळ ७ किंवा ८ वेळाच टाकले आहे. ही काही केवळ हार्दिक पांड्यापुरती मर्यादित समस्या नाही; तर ही समस्या प्रत्येकासाठीच राहिली आहे.”
🚨 HARDIK PANDYA ON JASPRIT BUMRAH WHY NOT BALLS 1ST OVER IN EVERY MATCH 🚨 Hardik Pandya said 🗣️, “In 137-138 appearance, Jasprit Bumrah has bowled the first over 8 or 9 times. So it is not a Hardik Pandya problem, it is a Jasprit Bumrah problem. You use him when we need him… pic.twitter.com/MKZz0GCwVU — Cricket Central (@CricketCentrl) April 20, 2026
तिलक वर्माने केलेल्या शतकी खेळीबद्दल हार्दिक पांड्याने त्याचे भरभरून कौतुक केले. तो म्हणाला, “संदेश अगदी स्पष्ट आहे: तिलक वर्माकडे प्रचंड प्रतिभा आहे आणि त्याला काळजी करण्याची काहीच गरज नाही. त्याला फक्त चेंडूवर लक्ष केंद्रित करून आपले फटके खेळायचे आहेत. त्याने एखादी दमदार कामगिरी करण्याची हीच योग्य वेळ होती. ही कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची होती त्याच्या स्वतःसाठी, संघासाठी आणि मुंबई इंडियन्ससाठी.”
मुंबई इंडियन्सने अहमदाबादमध्ये गुजरात टायटन्सचा पराभव करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या विजयावर प्रतिक्रिया देताना हार्दिक पांड्या म्हणाला, “बाहेरच्या मैदानावर जाऊन विजय मिळवणे हे नेहमीच आव्हानात्मक असते. अहमदाबाद हे मैदान आमच्यासाठी नेहमीच कठीण राहिले आहे. हा क्षण अत्यंत विशेष वाटत आहे, कारण या विजयाची आम्हाला नितांत गरज होती. आम्हाला आशा आहे की, हा सामना आमच्यासाठी एक ‘टर्निंग पॉइंट’ (कलाटणी देणारा क्षण) ठरेल.”
