Pune Crime News : व्यवहार पुर्ण न करता फ्लॅटचा ताबा घेतला; दाम्पत्यावर पुण्यात गुन्हा दाखल

पुणे : कोंढवा परिसरात एका दाम्पत्याने फ्लॅट खरेदीचा व्यवहार करून ठरलेली रक्कम न देता परस्पर फ्लॅटचा ताबा घेऊन फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी कोंढवा पोलिसांनी प्रवीण मंचलाल ओसवाल आणि भारती प्रवीण ओसवाल या दोघांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३२९(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, हा गुन्हा पुढील तपासासाठी येवलेवाडी पोलिस स्टेशनकडे वर्ग करण्यात आला आहे. बांधकाम व्यावसायिक प्रकाश रामचंद्र जैन (५२, रा. गगन गॅलक्सी, बिबवेवाडी) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, जैन यांची कोंढव्यात ‘मंडोत टॉवर्स’ नावाची इमारत आहे. प्रवीण ओसवाल आणि जैन यांची जुनी ओळख असून, ओसवाल यांच्या भावांनी यापूर्वी जैन यांच्याकडून दोन फ्लॅट खरेदी केले होते. त्यामुळे जैन यांचा ओसवाल यांच्यावर विश्वास होता. ओळखीचा फायदा घेत, प्रवीण ओसवाल यांनी स्वतःसाठी फ्लॅट खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. २७ एप्रिल २०२१ रोजी मंडोत टॉवर्समधील दहाव्या मजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक १००३ (९५७ चौ.फू. आणि २२० चौ.फू. टेरेस) याचा ७० लाख रुपयांना व्यवहार ठरला. त्यावेळी साठेखत करून ओसवाल यांनी जैन यांना २० लाख १० हजार रुपये दिले आणि उर्वरित ४९ लाख ९० हजार रुपये ७ महिन्यांत देण्याचे ठरले.
मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही ओसवाल यांनी पैसे दिले नाहीत. वारंवार तगादा लावूनही त्यांनी खोटी कारणे सांगून वेळ मारून नेली. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ओसवाल आणि त्यांच्या काही साथीदारांनी जैन यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना फ्लॅटचा ताबा देण्यासाठी आणि अतिरिक्त दोन लाख रुपये देण्यासाठी धमकावले. त्यानंतर जैन यांनी ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी वकिलामार्फत करार रद्द केल्याची नोटीस पाठवली आणि घेतलेले पैसे (१८ लाख ९ हजार रुपये) धनादेशाद्वारे परत केले. मात्र, ओसवाल यांनी ते पैसे न घेता फ्लॅटचे सेल डीड करून देण्याची मागणी केली.
सदर फ्लॅटवर पुणे महानगरपालिकेचा कर थकीत असल्याने पालिकेने फ्लॅट सील केला होता. मात्र, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये प्रवीण ओसवाल यांनी जैन यांच्या परवानगीशिवाय फ्लॅटचे कुलूप आणि पालिकेने लावलेले सील तोडून बेकायदेशीररीत्या फ्लॅटमध्ये प्रवेश केला आणि वीज बिलही स्वतःच्या नावावर करून घेतले. याप्रकरणी आता कोंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, तपास येवलेवाडी पोलिसांकडे सोपवण्यात आला आहे.
