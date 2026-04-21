कोरेगाव पार्क परिसरात तरुणावर हल्ला; गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केला अन्...

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागात खून, खुनाचा प्रयत्न, लुटमार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी घटना समोर आली आहे. कोरेगाव पार्कातील गाडगे वसाहतीत एकाच्या गळ्यावर लोखंडी हत्याराने वार करून वैमनस्यातून तरूणाच्या खुनाचा प्रयत्न करण्यात आल्याची घटना घडली आहे.
या प्रकरणी एकावर खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी गौरव बबन राजगुरु (वय २७, रा. संत गाडगे महाराज वसाहत, कोरेगाव पार्क) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सौरभ किशोर गायकवाड (वय २३, रा. संत गाडगे महाराज वसाहत, कोरेगाव पार्क) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. याबाबत गायकवाड यांनी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौरभ हा ‘डिलिव्हरी बाॅय’ म्हणून काम करतो. आरोपीशी त्याचा वाद झाला होता. शनिवारी (१८ एप्रिल) रात्री साडेअकराच्या सुमारास आरोपीने संत गाडगे महाराज वसाहत परिसरात गायकवाडला अडवून शिवीगाळ केली. त्याच्या गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केला. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला. या घटनेनंतर आरोपी पसार झाला. पोलीस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, सहायक आयुक्त संगीता अल्फान्सो-शिंदे, वरिष्ठ निरीक्षक विजयकुमार डोके यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पसार झालेल्या आरोपीचा शोध घेण्यात येत असून, पोलीस उपनिरीक्षक संतोष गायकवाड अधिक तपास करत आहेत.
एका बुक्कीत पत्नीचे नाक केले फ्रॅक्चर
दोघांच्या नावावर असलेल्या फ्लॅटची विक्री करण्याबाबत कोणत्याही कागदपत्रावर सही करण्यास पत्नीने नकार दिल्यानंतर त्याचा राग आल्याने पतीने जोरात ठोसा मारून पत्नीच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एका ४५ वर्षाच्या महिलेने कोथरुड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यावरुन पोलिसांनी ४७ वर्षीय पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना त्यांच्या राहत्या घरी १५ एप्रिल रोजी सकाळी पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली.