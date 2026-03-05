Uttarpradesh Crime: जेवणाच्या बहाण्याने बोलावले आणि…; होळीच्या दिवशी मित्राकडूनच 17 वर्षीय तरुणाची चाकूने हत्या

काय घडलं नेमकं?
मृत अमृत हा बिनौली पोलीस स्टेशन परिसरातील बरवड गावाचा रहिवासी होता. अमृतला त्याचा मित्र समीरने त्याच्या गावी, तित्रौडा येथे होळीच्या दिवशी जेवणाचे आमंत्रण दिले होते. समीरच्या निमंत्रणाला प्रतिसाद देत, अमृत त्याचे भाऊ सागर आणि मित्र कार्तिक आणि बॉबीसह तित्रौडा गावात गेले. तेव्हा समोर आणि त्याचे मित्र तित्रौडा गावातील एका चिकनच्या दुकानातून चिकन खरेदी करण्यासाठी गेले होते, तेव्हा त्यांच्यात वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की समीर आणि त्याच्या मित्रांनी अमृतवर हल्ला केला. हल्लेखोरांनी अमृताच्या मानेवर, छातीवर आणि कमरेवर अनेकदा चाकूने वार केल्याचा आरोप आहे.
यात अमृत गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. हत्येनंतर आरोपीने तिथून पळ काढला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. नंतर त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून पोलीस तपास करत आहे.
कुटुंबातील सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमृताची आई आणि बहीण दुबईमध्ये काम करत होते. त्यांचे भारतात परतण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले होते. या घटनेने शोककळा पसरली आहे.
