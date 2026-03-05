Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Rajyasabha Election 2026: शरद पवारांना कोंडीत पकडण्यासाठी शिंदे गट टाकणार डाव; राज्यसभेसाठी हायव्होल्टेज ड्रामा

पूर्ण निवडणूक समीकरण आता शरद पवारांभोवती फिरत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, महायुतीचे सहा आणि महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:21 PM
Rajyasabha Election 2026: शरद पवारांना कोंडीत पकडण्यासाठी शिंदे गट टाकणार डाव; राज्यसभेसाठी हायव्होल्टेज ड्रामा

शरद पवारांना कोंडीत पकडण्यासाठी शिंदे गट टाकणार डाव; राज्यसभेसाठी हायव्होल्टेज ड्रामा

Follow Us:
Follow Us:
  • शरद पवारांच्या विरोधात रोहित टिळकांना उमेदवारी
  • सोलापूरच्या ज्योती वाघमारेही रिंगणात
  • महायुती ६ जागांवर दावा करत असताना ७ व्या जागेसाठी पवारांना रोखण्याची योजना
 

Rajyasabha Election 2026:  राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी १६ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रातील सात जागांसह १० राज्यांमध्ये एकूण ३० जागांसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पण शरद पवार यांच्या विरोधात यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने रोहित टिळक यांना उमेदवारी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे यंदाची राज्यसभेची निवडणूकदेखील चुरशीची होणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, संपूर्ण निवडणूक समीकरण आता शरद पवारांभोवती फिरत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, महायुतीचे सहा आणि महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी शरद पवारांकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसत आहे. शरद पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर महायुती आणि विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेने या निवडणुकीत शरद पवार यांची कोंडी करण्याची योजना आखल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे गटाला दुसरी जागा जिंकायची असेल तर त्यांना अतिरिक्त मतांची गरज आहे. त्यामुळे सातव्या जागेसाठी चुरस वाढणार आहे. शरद पवार यांच्याविरोधात रोहित टिळक यांना उमेदवारी देऊन शिंदे गटाने पहिला मोठा डाव टाकला आहे.

Nitish Kumar : अमित शाहांच्या उपस्थितीत नीतीश कुमार यांचा राज्यसभेचा अर्ज दाखल; लवकरच देणार CM पदाचा राजीनामा

तर शिंदे गटाकडून आणखी एक उमेदवार रिंगणात उतरवला जाण्याची शक्यता आहे. यात रोहित टिळक यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सोलापूरमधील शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या ज्योति वाघमारे यांनादेखील उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. शरद पवारांविरुद्ध (Sharad Pawar) थेट राजकीय आव्हान उभे करण्यासाठी ही रणनीती आखली जात आहे असे मानले जाते. त्यामुळे राज्यसभेतील राजकीय समीकरणेदेखील बदलण्याची शक्यता आहे.

भाजपकडून चार उमेदवारांची घोषणा

भाजपने राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपल्या चार उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये माजी मंत्री विनोद तावडे, आरपीआय (आठवले गट) प्रमुख आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, हिंगोली भाजप नेते रामराव वडकुते आणि नागपूर भाजप नेत्या माया इवनाते यांचा समावेश आहे.

Yashomati Thakur : “AI च्या बाता करणाऱ्या सरकारला…”, मेळघाटातील समस्यांवरून यशोमती ठाकूर

महाविकास आघाडी (MVA) कडून शरद पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. दरम्यान, अजित पवार गटाकडून पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. पण ठाकरे गटाने अद्याप आपल्या उमेदवाराचे नाव जाहीर केलेले नाही, ज्यामुळे सस्पेंस निर्माण झाला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत, कोणत्याही उमेदवाराला जिंकण्यासाठी किमान ३७ पहिल्या पसंतीच्या मतांची आवश्यकता असते. सध्याच्या संख्याबळाच्या आधारे, महायुतीला सुमारे २३२ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते.

शिंदे गटाकडे अंदाजे २० अतिरिक्त मते आहेत, तर अजित पवार गटाकडे तीन मते असल्याचे मानले जाते. परिणामी, राजकीय पक्ष आपापल्या मतांची गणिते आखण्यात व्यस्त आहेत. यावेळी महाराष्ट्र राज्यसभेची निवडणूक खूपच रोमांचक होणार आहे. शरद पवार या राजकीय आव्हानाला कसे तोंड देतात हे पाहणे विशेषतः मनोरंजक असेल.

 

Web Title: Shinde group nominates a big leader to catch sharad pawar in a dilemma

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane crash: अजित पवार यांच्या जिवाला धोका होता, ते सावध झाले होते- रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट
1

Ajit Pawar Plane crash: अजित पवार यांच्या जिवाला धोका होता, ते सावध झाले होते- रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट

Rajya Sabha Election: भाजपचा हुकुमाचा इक्का…!उमेदवारी जाहीर होताच तावडेंची पहिली प्रतिक्रीया
2

Rajya Sabha Election: भाजपचा हुकुमाचा इक्का…!उमेदवारी जाहीर होताच तावडेंची पहिली प्रतिक्रीया

Rajysabha Election 2026: राज्यसभेसाठी भाजपचा ‘मास्टर प्लॅन’! महाविकास आघाडीतील फुटीचा फायदा घेणार; ५ जागा लढवण्याच्या तयारीत
3

Rajysabha Election 2026: राज्यसभेसाठी भाजपचा ‘मास्टर प्लॅन’! महाविकास आघाडीतील फुटीचा फायदा घेणार; ५ जागा लढवण्याच्या तयारीत

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप होणार? ‘हा’ बडा नेता ठाकरेंची साथ सोडणार?
4

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप होणार? ‘हा’ बडा नेता ठाकरेंची साथ सोडणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Mar 05, 2026 | 04:15 PM
पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठला शिल्लक?

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठला शिल्लक?

Mar 05, 2026 | 04:10 PM
भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

Mar 05, 2026 | 04:10 PM
Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Mar 05, 2026 | 04:09 PM
TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट

TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट

Mar 05, 2026 | 03:57 PM
Ahilyanagar News: पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळाले हक्काचे घर! कोपरगावात ६४ सदनिकांच्या वसाहतीचे उद्घाटन

Ahilyanagar News: पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळाले हक्काचे घर! कोपरगावात ६४ सदनिकांच्या वसाहतीचे उद्घाटन

Mar 05, 2026 | 03:52 PM
jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

Mar 05, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM