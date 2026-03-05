Chhatrapati Sambhajinagar News: अफवेचे ‘बॉम्ब’ अन् पंपावर गर्दी! पेट्रोल भरण्यासाठी लागल्या लांबच लांब रांगा, वाहनधारकांत संताप

इराण, अमेरिका आणि इतर देशांमधील युद्धभडकल्याने पेट्रोल महाग होणार असून साठा संपत आल्याची अफवा पसरली. धुलीवंदनच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी सायंकाळपासूनच पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांनी गर्दी केली होती. परिणामी, बुधवारी सकाळपर्यंत शहरातील अनेक पंप ‘ड्राय’ झाले अन् चर्चेचे चॉम्ब सोशल मिडियाव्दारे पडू लागले.
प्रत्यक्षात, धुलीवंदनाच्या सुट्टीमुळे मनमाड पानेवाडी डेपो बंद होता. त्यामुळे शहरात पेट्रोल टैंकर येवू शकले नव्हते. साठा मयादित असतानाच इराण युद्धाच्या अफवेने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली. क्रांती चौक, कटकट गेट रोड, बाजार समिती, पोलिस पेट्रोल पंप, सिडको पंप, ७ हिल, हर्सल टी पॉईंट, दिल्ली गेट आणि वाळूज परिसरातील सर्वच पंपांवर मंगळवारपासून गर्दी केली होती. परिणामी दिवसभरात काही पंपावर बुधवारी सकाळी गर्दी केल्याने अनेक ठिकाणी ‘पेट्रोल संपले आहे असे बोर्ड पाहायला मिळाले. यात दिल्ली गेट, पोलिस पेट्रोल पंप, कटकट रोड, गेट, एन ७येथील पंप बंद झाल्याचे दिसून आले. पानेवाडी येथून संध्याकाळ पर्यंत टैंकर पोहचणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतर ही शहरातील पंपावर वाहनधारकांनी गर्दी केली होती. काही पंप बंद असल्याने धावपळ झाली.
उगाव नागरिकांनी अफवावर विश्वास ठेऊ नये, कारण इंचन पुरवठजात्त कोणत्याही प्रकारचा खंड नाही, काहीकडे कमी तर काहीकडे अधिक इंधनसाठा असल्याने काही पंप बंद झाले होते. मात्र, बुधवारी शहरातील काही दिकाणी सायंकाळनंतर तर काही पंपावर उशिरा पेट्रोल मिळाले, पपावर पुरवता सुरळीत असून कुणीही गर्दी करु नये.
– अखील अब्बास, जिल्हाध्यक्ष पैट्रोन डिझेल पंप असोसिएशन
शहरासह वाळूज परिसरात एकूण ४० पेट्रोल-डिझेल पंप आहेत. पुरवठा खंडित झाल्यामुळे यातील जवळपास निम्मे पंप बुधवारी दुपारपर्यंत रिकामे झाल्याने बंद कनारों लागले होते. मात्र, पेट्रोल महागणार असल्याची चर्चा फिरली अन् पेट्रोल भरण्यासाठी भरण्यासाटी गर्दी उसळली.
वाहनातील इंधन संपल्याने अनेकांच्या दुचाकी लोटात नेण्याची वेळ आली होती, भर उन्हात वाहनधारकांना दुधाकी लोटत पंपाची शोधाशोध करावी लागल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत होते. केवळ एक अफवा पसल्याने आज चाकरमान्यांसह नौकरदार वगांची धावपळ झाल्याचे दिसून आले.
