Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • The Government Has Decided To Immediately Suspend The Encroachment Removal Notices In The Ujani Watershed Area

धरणग्रस्तांना मोठा दिलासा; उजनी पाणलोट क्षेत्रातील अतिक्रमण हटाव नोटिसांना तात्काळ स्थगिती

उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटिसांना तात्काळ स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:07 PM
धरणग्रस्तांना मोठा दिलासा; उजनी पाणलोट क्षेत्रातील अतिक्रमण हटाव नोटिसांना तात्काळ स्थगिती

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • उजनी पाणलोट क्षेत्रातील अतिक्रमण नोटिसांना स्थगिती
  • धरणग्रस्तांना मोठा दिलासा
  • मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा निर्णय
इंदापूर : उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटिसांना तात्काळ स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला असून, त्यामुळे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच संपादित गाळपेर जमीन धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना कराराने भाडेपट्ट्यावर देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

 

मुंबई येथे जलसंपदा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत काही दिवसांपूर्वी निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

उजनी पाणलोट क्षेत्रातील इंदापूर, दौंड, कर्जत, करमाळा व माढा या तालुक्यांमधील सुमारे १३ हजार हेक्टर संपादित गाळपेर जमीन जाहीर प्रकटन करून धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ११ महिन्यांच्या कराराने व १२ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून जमिनीची वहीवाट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

उजनी धरणालगत प्रस्तावित तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती देऊन त्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच उजनी धरणालगत सुमारे ३५० हेक्टर आणि उजनी गावठाण परिसरातील २५० ते ३०० हेक्टर जागेवर प्रस्तावित पर्यटन प्रकल्पाबाबत सविस्तर अहवाल तयार होईपर्यंत कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

याशिवाय उजनी कॉलनी परिसराला स्वतंत्र गावठाण किंवा स्वतंत्र महसूल सजा देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे येथे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात धरणग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेण्याचे ठरले असून, उजनी पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असा विश्वास हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.

हे सुद्धा वाचा : पोर्श कार अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉ. अजय तावरेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

Web Title: The government has decided to immediately suspend the encroachment removal notices in the ujani watershed area

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता कोण? ‘या’ सदस्यांची नावे चर्चेत
1

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेत भाजपचा गटनेता कोण? ‘या’ सदस्यांची नावे चर्चेत

“राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद…”; महसूलमंत्री Chandrshekhar Bawankule यांचे विधानसभेत उत्तर
2

“राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची नोंद…”; महसूलमंत्री Chandrshekhar Bawankule यांचे विधानसभेत उत्तर

शेतकरी आर्थिक संकटात, कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्या; चंद्रकांत चौंडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
3

शेतकरी आर्थिक संकटात, कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्या; चंद्रकांत चौंडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुरंदरला मल्टीस्पेशालिटी शासकीय हॉस्पिटलची उभारणी करावी; आमदार विजय शिवतारे यांची मागणी
4

पुरंदरला मल्टीस्पेशालिटी शासकीय हॉस्पिटलची उभारणी करावी; आमदार विजय शिवतारे यांची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Mar 05, 2026 | 04:15 PM
पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठला शिल्लक?

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठला शिल्लक?

Mar 05, 2026 | 04:10 PM
भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

Mar 05, 2026 | 04:10 PM
Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Mar 05, 2026 | 04:09 PM
TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट

TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट

Mar 05, 2026 | 03:57 PM
Ahilyanagar News: पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळाले हक्काचे घर! कोपरगावात ६४ सदनिकांच्या वसाहतीचे उद्घाटन

Ahilyanagar News: पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळाले हक्काचे घर! कोपरगावात ६४ सदनिकांच्या वसाहतीचे उद्घाटन

Mar 05, 2026 | 03:52 PM
jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

Mar 05, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM