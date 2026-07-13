Mumbai News: हॉटेलमध्ये गेली… रक्ताची उलटी झाली अन् महिलेचा मृत्यू; घातपात, विषबाधा की आणखी काही…

काय घडलं नेमकं?
पूजा पगडेल असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. रविवारी पहाटे एका ५१ वर्षीय पुरुषासोबत अंधेरीत एका हॉटेलमध्ये मुक्कामासाठी दाखल झाली होती. त्यांनतर पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास पूजाला अचानक रक्ताची उलटी झाली आणि ती जागीच बेशुद्ध पडली. दिवसभर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने सायंकाळच्या सुमारास हॉटेल कर्मचाऱ्याने तातडीने अंधेरी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. डॉक्टरांनी तपासणी केली असता पूजाला मृत घोषित करण्यात आले.
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पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तो शवविच्छेदनासाठी कूपर रुग्णालयात पाठवला आहे. पूजाचा मृत्यू नेमका कश्यामुळे झाला? रक्ताची उलटी होण्यामागे घातपात आहे की कोणतीही विषबाधा? याचे गूढ अध्याप कायम आहे. पोस्टमॉर्टेम अहवाल आल्यांनतर मृत्यू कश्यामुळे झाला हे स्पष्ट होईल असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे.
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मुंबईतील पायधुनी परिसरातून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका इमारतीमध्ये वॉशरुमसाठी गेलेल्या ७ वर्षीय निष्पाप मुलीवर तेथील सुरक्षारक्षकाने अमानुष लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या पाशवी कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे.
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Ans: पूजा पगडेल.
Ans: अंधेरी (पूर्व) येथील एका हॉटेलमध्ये.
Ans: अपघाती मृत्यू (ADR)ची नोंद करून तपास सुरू केला असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.