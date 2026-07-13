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Mumbai News: हॉटेलमध्ये गेली… रक्ताची उलटी झाली अन् महिलेचा मृत्यू; घातपात, विषबाधा की आणखी काही…

Updated On: Jul 13, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) येथील एका हॉटेलमध्ये 30 वर्षीय पूजा पगडेल हिचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. पहाटे रक्ताची उलटी झाल्यानंतर ती बेशुद्ध पडली. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोस्टमॉर्टेम अहवालानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • अंधेरीतील हॉटेलमध्ये 30 वर्षीय पूजा पगडेल हिचा संशयास्पद मृत्यू.
  • रक्ताची उलटी झाल्यानंतर ती बेशुद्ध पडली; डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
  • पोलिसांनी ADR नोंदवून तपास सुरू केला असून पोस्टमॉर्टेम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
अंधेरी: अंधेरी (पूर्व) परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका हॉटेलमध्ये ३० वर्षीय महिलेचा अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पूजा पगडेल असे मृत महिलेचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. अंधेरी पोलिसांनी या प्रकरणी सध्या अपघाती मृत्यूची (ADR) नोंद केली असून अधिक तपास सुरू केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

पूजा पगडेल असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. रविवारी पहाटे एका ५१ वर्षीय पुरुषासोबत अंधेरीत एका हॉटेलमध्ये मुक्कामासाठी दाखल झाली होती. त्यांनतर पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास पूजाला अचानक रक्ताची उलटी झाली आणि ती जागीच बेशुद्ध पडली. दिवसभर कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने सायंकाळच्या सुमारास हॉटेल कर्मचाऱ्याने तातडीने अंधेरी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. डॉक्टरांनी तपासणी केली असता पूजाला मृत घोषित करण्यात आले.

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पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तो शवविच्छेदनासाठी कूपर रुग्णालयात पाठवला आहे. पूजाचा मृत्यू नेमका कश्यामुळे झाला? रक्ताची उलटी होण्यामागे घातपात आहे की कोणतीही विषबाधा? याचे गूढ अध्याप कायम आहे. पोस्टमॉर्टेम अहवाल आल्यांनतर मृत्यू कश्यामुळे झाला हे स्पष्ट होईल असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय आहे?

    Ans: पूजा पगडेल.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: अंधेरी (पूर्व) येथील एका हॉटेलमध्ये.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात कोणती कारवाई केली?

    Ans: अपघाती मृत्यू (ADR)ची नोंद करून तपास सुरू केला असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे.

Web Title: Mumbai news woman visits hotel vomits blood and dies foul play poisoning or something else

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Published On: Jul 13, 2026 | 11:45 AM

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