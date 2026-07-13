पावसाळ्यात कार आणि बाईकचे ब्रेक्स सुरक्षित ठेवण्याच्या ५ सोप्या टिप्स! जाणून घ्या

पावसाळ्यात रस्ते निसरडे होतात आणि अपघातांचा धोका कैक पटीने वाढतो. अशा वेळी वाहनावरील तुमचे नियंत्रण पूर्णपणे ब्रेक्सवर अवलंबून असते. पावसाळी हवेतील ओलावा आणि रस्त्यावरील पाणी यामुळे कार आणि बाईकच्या ब्रेकिंग सिस्टीमवर थेट परिणाम होतो.
पावसाळ्यात स्वतःचा आणि गाडीचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी कार आणि बाईकच्या ब्रेक्सची काळजी घेण्याच्या काही अत्यंत महत्त्वाच्या टिप्स खालीलप्रमाणे आहेत,
१. ब्रेक ऑइल पातळी तपासा
पावसाळ्यात हवेतील ओलावा ब्रेक ऑइलमध्ये शोषली जाण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे ब्रेकिंगची ताकद कमी होते.
काय करावे: कारच्या इंजिन रूममधील किंवा बाईकच्या हँडलवरील ब्रेक ऑइलचा डबा तपासा. ऑइलचा रंग गडद काळा झाला असेल किंवा पातळी कमी झाली असेल, तर ते ताबडतोब बदलून घ्या.
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२. ब्रेक पॅड्स आणि ब्रेक शूची झीज तपासा
पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यात कारचे ब्रेक पॅड्स आणि बाईकचे ब्रेक शू घासून गुळगुळीत झाले नाहीत ना, याची खात्री करा.
नुकसान: घासलेले ब्रेक पॅड्स ओल्या रस्त्यावर लवकर ग्रिप पकडत नाहीत. गाडी चालवताना ब्रेक लावल्यावर जर ‘किरकिर’ असा धातू घासल्यासारखा आवाज येत असेल, तर ब्रेक पॅड्स लगेच बदलणे गरजेचे आहे.
३. पाण्यातून गाडी काढल्यावर ‘ड्राय ब्रेकिंग‘ करा
पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यातून गाडी नेल्यास ब्रेक रोटर्स किंवा ड्रममध्ये पाणी शिरते. यामुळे ब्रेकचा घर्षण कमी होऊन ब्रेक निकामी झाल्यासारखे वाटतात.
महत्त्वाची ट्रिक: पाण्यातून बाहेर आल्यावर गाडीचा वेग कमी ठेवा आणि ब्रेक लिव्हर किंवा पॅडल हलके हलके ३-४ वेळा दाबा. यामुळे तयार होणाऱ्या उष्णतेमुळे ब्रेकमधील पाणी सुकते आणि ब्रेक पुन्हा पूर्ववत काम करू लागतात.
४. ब्रेक कॅलिपर आणि रोटर्सची स्वच्छता
पावसाळ्यात रस्त्यावरील चिखल, बारीक वाळू आणि कचरा ब्रेक कॅलिपर आणि डिस्क प्लेटमध्ये अडकतो.
काळजी: यामुळे ब्रेक लावताना कडकपणा येतो किंवा डिस्क प्लेटवर चरे पडतात. आठवड्यातून एकदा कार किंवा बाईक धुताना प्रेशर वॉटरने ब्रेक्सच्या भागातील चिखल स्वच्छ करा.
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५. टायरची ग्रिप आणि योग्य एअर प्रेशर
ब्रेक कितीही चांगले असले, तरी टायर गुळगुळीत असतील तर गाडी घसरणारच.
टीप: पावसाळ्यात टायरमधील हवेचा दाब कंपन्यांनी दिलेल्या मानकानुसार योग्य ठेवा. टायरमधील थ्रेड्स किमान २ मिमी खोल असावेत जेणेकरून ओल्या रस्त्यावरून पाणी बाजूला सारून टायरला उत्तम पकड मिळेल.
पावसाळ्यात पुढील वाहनापासून नेहमीपेक्षा दुप्पट अंतर ठेवा, कारण ओल्या रस्त्यावर ब्रेक लावल्यानंतर गाडी थांबण्यासाठी उन्हाळ्याच्या तुलनेत जास्त वेळ आणि अंतर लागते.