Nagpur Crime: पत्नीला शेवटचं लोकेशन पाठवलं… आणि आंब्याच्या झाडाला घेतला गळफास; नागपूरच्या इंजिनिअरची धक्कादायक आत्महत्या

काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव राम विनोद चौधरी असे आहे. ते नागपूरमध्ये कोरडी थर्मल पॉवर प्लेटमध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. चौधरी हे रविवारी सकाळी स्वतःच्या हुंडई कारने नागपूरहून अमरावतीच्या दिशेने आले. गुरुकुंज मोझरी बायपासलगत राष्ट्रसंत पेट्रोलियमजवळ कार उभी करून त्यांनी जवळील शेतातील आंब्याच्या झाडाला दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेतला. ही घटना सकाळी आठच्या सुमारास निर्दशनास आली. याची माहिती तिवसा पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह पोसिमरतांसाठी पाठवण्यात आला असून या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
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आत्महत्येपूर्वी पाठवले लोकेशन
आत्महत्येपूर्वी चौधरी यांनी पत्नीसह काही नातेवाईकांनी गुरुकुंज मोझरी परिसरातील त्यांचं लोकेशन पाठवलं होतं. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी त्यांचा मोबाईल जप्त केला असून त्यातील माहितीची तपासणी सुरू आहे. त्यांनी आत्महत्या का केली याचा तपास करत आहे. पोलिसांकडून विविध अंगांनी तपास सुरू असून कुटुंबीय, नातेवाईक तसंच संबंधित व्यक्तींची चौकशी केली जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आत्महत्येमागील कारण स्पष्ट होणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
17 वर्षीय सावत्र मुलावर लैंगिक संबंधांसाठी दबाव; नकार दिल्यावर खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्याची धमकी
नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. १७ वर्षीय सावत्र मुलाला लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती केल्याचा आणि नकार दिल्यास खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणातील पीडित युवक बी.ए. प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी आहे. तो सावत्र आईसोबत राहत होता. काही वर्षांपूर्वी त्याच्या सख्ख्या आईचे निधन झाले होते. त्यांनतर वडिलांनी दुसरा विवाह केला. काही महिन्यातच वडिलांचे देखील निधन झाल्याने नातेवाईकांनी त्याची जबाबदारी सावत्र आईकडे सोपविली होती. मात्र सावत्र आईने पीडित तरूणाशी अश्लील वर्तन करू लागली. त्याच्यावर वारंवार शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकू लागली. तरुण वारंवार या सगळ्याला नकार देत राहिला. मात्र तिने याच्याशी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. विरोध केल्यावर ती त्याला शिवीगाळ करून मारहाण केली. नकार दिल्यास खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवून आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची धमकीही तिने त्याला दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
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Ans: राम विनोद चौधरी.
Ans: पत्नी आणि नातेवाईकांना आपले लोकेशन पाठवले होते.
Ans: अकस्मात मृत्यूची नोंद करून मोबाईल जप्त केला असून आत्महत्येचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.