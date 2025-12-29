Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Uttarpradesh Crime: रात्री प्रेयसीचा फोन आला, भेटण्यासाठी घराबाहेर पडला आणि… दुसऱ्या दिवशी शेतात तरुणाचा मृतदेह

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये प्रेयसीला भेटायला गेलेल्या 26 वर्षीय विशाल यादवचा शेतात निर्घृण मृतदेह आढळला. डोक्यावर जड वस्तूने हल्ला करून हत्या करण्यात आल्याचा संशय असून पोलिसांनी तीन संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 08:39 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • प्रेयसीच्या फोननंतर विशाल घराबाहेर पडला, परतलाच नाही
  • दुसऱ्या दिवशी शेतात रक्ताने माखलेला मृतदेह आढळला
  • पोलिसांनी तीन संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली
उत्तरप्रदेश: उत्तरपरदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एक तरुण आपल्या प्रेयसीला भेटण्यासाठी रात्री घराबाहेर पडला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी शेतात त्याचा मृतदेह आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. तरुणाचा नाव विशाल यादव असे आहे. ही घटना बुधवारी २४ डिसेंबरला उघडकीस आली. मृतदेहाची अवस्था पाहता तरुणाला गंभीररीत्या मारहाण करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते आहे.

काय घडलं नेमकं?

विशाल हा २६ वर्षाचा होता. विशाल मुंबईत कार पेंट-पॉलिशचं काम करत असून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रीय होता. तो कुटुंबातील मोठा मुलगा असल्याकारणाने त्याच्याच कमाईतून घर-खर्च केला जात होता. विशालची आई शकुंतला मंगळवारी रात्री जवळपास 9:30 वाजताच्या सुमारास जेवण बनवत होती. त्यावेळी विशाल घरात जेवण करत असतांना त्याच्या प्रेयसीचा त्याला फोन आला तो जेवणावरून उठून तिला भेटण्यासाठी गेला. रात्रभर तो घरी परतलाच नाही. मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याचा शेतात रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत त्याचा मृतदेह आढळला.

तीन संशयित ताब्यात

या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तरुणाच्या डोक्यावर जड वस्तूने हल्ला करण्यात आल्याच्या गंभीर जखमा आढळून आल्या आहेत. तसेच, आसपासच्या जमिनीवर विखुरलेल्या मातीवरून तरुणाने स्वत:ला वाचवण्याचा खूप प्रयत्न केल्याचं दिसून आल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांच्या तपासादरम्यान, त्याच्या खिशातून एक मोबाईल फोन आणि बाईकची चावी सापडली. काही अंतरावर विशालची चप्पल आणि एक टॉवेल आढळला. पोलिसांनी मोबाईल फोनच्या आधारे तरुणाची ओळख पटवली. कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असून पोलिसांनी तीन संशयास्पद व्यक्तिंना ताब्यात घेतलं आहे. त्यांची चौकशी सुरु असल्याची माहिती आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विशाल यादवचा मृतदेह कुठे सापडला?

    Ans: गोरखपूरमधील एका शेतात रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह आढळला.

  • Que: मृत्यूचं प्राथमिक कारण काय आहे?

    Ans: डोक्यावर जड वस्तूने हल्ला करून हत्या केल्याचा संशय आहे.

  • Que: पोलीस तपासात काय कारवाई झाली?

    Ans: तीन संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

Published On: Dec 29, 2025 | 08:39 AM

