जमिनीवर नाही तर हवेत लटकत आहेत या अनोख्या हॉटेलच्या खोल्या; इतकी लग्झरी की 5 स्टारही यापुढे फेल

हॉटेलमागची प्रेरणादायी कथा
या आगळ्यावेगळ्या हॉटेलची कल्पना केंट लिंडवॉल यांना The Tree Lover ही स्वीडिश डॉक्युमेंटरी पाहिल्यानंतर सुचली. त्यानंतर विविध आर्किटेक्ट्सच्या मदतीने ही कल्पना वास्तवात उतरवण्यात आली. हे ठिकाण Arctic Circle जवळ असल्यामुळे पर्यटकांना Aurora Borealis म्हणजेच नॉर्दर्न लाइट्स आणि ‘मिडनाईट सन’सारखी अद्भुत नैसर्गिक दृश्ये पाहण्याची संधी मिळते. येथील खोल्या जमिनीपासून सुमारे ४ ते १० मीटर उंचीवर बांधल्या असून, झाडांना कोणतीही हानी न पोहोचवता त्यांची रचना करण्यात आली आहे.
आठ वेगवेगळ्या थीम असलेल्या खोल्या
जगातील टॉप १% हॉटेल्समध्ये स्थान
या हॉटेलची मुख्य इमारत ‘ब्रिट्टा गेस्टहाऊस’ म्हणून ओळखली जाते. पूर्वी येथे निवृत्तीधारकांसाठी होम होते. आता येथे चेक-इन, नाश्ता आणि रेस्टॉरंटची सुविधा उपलब्ध आहे. १९३० ते १९५० या कालखंडातील ‘ग्रँडमा-चिक’ शैलीत सजवलेले इंटीरियर आधुनिक ट्रीरूम्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळा अनुभव देते.
आपल्या वेगळेपणामुळे आणि उत्कृष्ट सेवेमुळे या हॉटेलला Tripadvisor कडून ‘ट्रॅव्हलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2025’ या यादीत स्थान मिळाले आहे. हा सन्मान जगभरातील अव्वल १% हॉटेल्सनाच दिला जातो.
निसर्ग, शांतता आणि आधुनिक लक्झरी यांचा अनोखा संगम अनुभवायचा असेल, तर स्वीडनमधील हे ट्री हॉटेल नक्कीच एक अविस्मरणीय ठिकाण ठरू शकते.