Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

जमिनीवर नाही तर हवेत लटकत आहेत या अनोख्या हॉटेलच्या खोल्या; इतकी लग्झरी की 5 स्टारही यापुढे फेल

Luxury Hotel : स्वीडनच्या लॅपलँडमध्ये झाडांवर उभारलेले ट्रीहोटेल पर्यटकांना निसर्गाच्या सान्निध्यात आलिशान वास्तव्याचा अनुभव देते. अनोख्या डिझाइनमुळे ते जगातील टॉप 1% हॉटेल्समध्ये गणले जाते.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:15 AM
जमिनीवर नाही तर हवेत लटकत आहेत या अनोख्या हॉटेलच्या खोल्या; इतकी लग्झरी की 5 स्टारही यापुढे फेल

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • जगभरात अनेक निरनिराळे हॉटेल्स आपण पाहिले असतील.
  • पण एक असे हॉटेल ज्याच्या खोल्या झाडावर लटकत आहेत असं दृश्य तुम्ही पाहिलं आहे का?
  • हे अनोखं हॉटेल स्वीडनमध्ये वसलेलं आहे.
कधी तुम्ही झाडांच्या शेंड्यावर, हिरव्यागार जंगलाच्या सान्निध्यात लटकणाऱ्या आलिशान रूममध्ये राहण्याचा विचार केला आहे का? जर नाही, तर आता कल्पना करा! स्वीडनमधील लॅपलँड या निसर्गरम्य प्रदेशात असा अनोखा अनुभव खरोखरच मिळतो. हाराड्स गावाजवळ उभारलेले Treehotel आपल्या वेगळ्या संकल्पना आणि रचनेमुळे जगभर प्रसिद्ध आहे. २०१० साली ब्रिट्टा आणि केंट लिंडवॉल यांनी या हॉटेलची सुरुवात केली. निसर्गाच्या सान्निध्यात पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना देणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता.

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?

हॉटेलमागची प्रेरणादायी कथा

या आगळ्यावेगळ्या हॉटेलची कल्पना केंट लिंडवॉल यांना The Tree Lover ही स्वीडिश डॉक्युमेंटरी पाहिल्यानंतर सुचली. त्यानंतर विविध आर्किटेक्ट्सच्या मदतीने ही कल्पना वास्तवात उतरवण्यात आली. हे ठिकाण Arctic Circle जवळ असल्यामुळे पर्यटकांना Aurora Borealis म्हणजेच नॉर्दर्न लाइट्स आणि ‘मिडनाईट सन’सारखी अद्भुत नैसर्गिक दृश्ये पाहण्याची संधी मिळते. येथील खोल्या जमिनीपासून सुमारे ४ ते १० मीटर उंचीवर बांधल्या असून, झाडांना कोणतीही हानी न पोहोचवता त्यांची रचना करण्यात आली आहे.

आठ वेगवेगळ्या थीम असलेल्या खोल्या

  • या ट्री हॉटेलमध्ये एकूण आठ वेगवेगळ्या डिझाइनच्या खोल्या आहेत आणि प्रत्येक खोलीचा अनुभव वेगळा आहे.
  • मिररक्यूब – आरशांनी झाकलेला घनाकार, जो सभोवतालच्या जंगलात मिसळून जातो.
  • यूएफओ – उडत्या तबकडीसारखा आकार आणि १९७० च्या दशकाची झलक असलेले इंटीरियर.
  • बायोस्फीअर – सुमारे ३४ चौरस मीटरचा काचेचा क्यूब, ज्यावर ३५० बर्ड बॉक्स लावलेले आहेत. येथे ३६० अंशांचा
  • निसर्गदृश्य अनुभव आणि रूफटॉप टेरेसची सुविधा आहे. येथे एका रात्रीसाठी किमान भाडे सुमारे ४० हजार रुपयांपासून सुरू होते.
  • याशिवाय बर्ड्स नेस्ट, ब्लू कोन, द केबिन, ड्रॅगनफ्लाय आणि 7वा रूम अशा इतर अनोख्या संकल्पनाही येथे पाहायला मिळतात.
‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

जगातील टॉप १% हॉटेल्समध्ये स्थान

या हॉटेलची मुख्य इमारत ‘ब्रिट्टा गेस्टहाऊस’ म्हणून ओळखली जाते. पूर्वी येथे निवृत्तीधारकांसाठी होम होते. आता येथे चेक-इन, नाश्ता आणि रेस्टॉरंटची सुविधा उपलब्ध आहे. १९३० ते १९५० या कालखंडातील ‘ग्रँडमा-चिक’ शैलीत सजवलेले इंटीरियर आधुनिक ट्रीरूम्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळा अनुभव देते.
आपल्या वेगळेपणामुळे आणि उत्कृष्ट सेवेमुळे या हॉटेलला Tripadvisor कडून ‘ट्रॅव्हलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2025’ या यादीत स्थान मिळाले आहे. हा सन्मान जगभरातील अव्वल १% हॉटेल्सनाच दिला जातो.
निसर्ग, शांतता आणि आधुनिक लक्झरी यांचा अनोखा संगम अनुभवायचा असेल, तर स्वीडनमधील हे ट्री हॉटेल नक्कीच एक अविस्मरणीय ठिकाण ठरू शकते.

Web Title: Worlds most unique luxury treehouses of swiden travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 08:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला तवा साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक
1

1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला तवा साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक

कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा
2

कॅन्सर उपचारावर आता आयुर्वेदाचीही जोड, टाटा स्मारक केंद्रात ‘समाकलन 2.0’ची मोठी घोषणा

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले
3

‘दारू’पासून ‘साली’पर्यंत… भारतीय रेल्वे स्टेशन्सची अजब-गजब नावं, ऐकूनच हसू आवरेनासं होईल भारतीय रेल्वेचे जाळे फार दूरवर पसरलेले

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?
4

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जमिनीवर नाही तर हवेत लटकत आहेत या अनोख्या हॉटेलच्या खोल्या; इतकी लग्झरी की 5 स्टारही यापुढे फेल

जमिनीवर नाही तर हवेत लटकत आहेत या अनोख्या हॉटेलच्या खोल्या; इतकी लग्झरी की 5 स्टारही यापुढे फेल

Feb 15, 2026 | 08:15 AM
उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी कच्च्या केळींपासून झटपट बनवा केळीचे कुरकुरीत वडे, नोट करून घ्या रेसिपी

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी कच्च्या केळींपासून झटपट बनवा केळीचे कुरकुरीत वडे, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 15, 2026 | 08:00 AM
विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटात वादंग; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मात्र मौन

विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटात वादंग; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मात्र मौन

Feb 15, 2026 | 07:34 AM
Budh Chaal: ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती, या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब

Budh Chaal: ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती, या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब

Feb 15, 2026 | 07:05 AM
अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

Feb 15, 2026 | 06:15 AM
Mahashivratri 2026: ओम नम शिवाय! महाशिवरात्रीनिमित्त कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय मराठमोळ्या शुभेच्छा

Mahashivratri 2026: ओम नम शिवाय! महाशिवरात्रीनिमित्त कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय मराठमोळ्या शुभेच्छा

Feb 15, 2026 | 05:30 AM
…तर स्वच्छतागृह सफाईसाठी स्वतः घेणार झाडू हाती; उपमहापौर वाडेकर यांची घनकचरा विभाग प्रमुखांना तंबी

…तर स्वच्छतागृह सफाईसाठी स्वतः घेणार झाडू हाती; उपमहापौर वाडेकर यांची घनकचरा विभाग प्रमुखांना तंबी

Feb 15, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM