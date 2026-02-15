Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘हमारी कहानी लिखी हुई है…’, ‘लैला मजनू’ चित्रपटानंतर ‘हीर रांझा’ घेऊन येत आहेत इम्तियाज अली; चाहत्यांना केले खुश

इम्तियाज अली यांनी "लैला मजनू" सारखे कल्ट बॉलीवूड चित्रपट बनवले आहेत, ज्यांना प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळाले आहेत. त्यांनी २०२६ च्या व्हॅलेंटाईन डेला त्यांच्या आगामी चित्रपटाची आता घोषणा केली आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:24 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • लैला मजनू’ नंतर ‘हीर रांझा’ प्रेक्षकांच्या भेटीस
  • इम्तियाज अली यांच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा
  • चाहत्यांना दिग्दर्शकाने केले खुश
 

२०१८ मध्ये, प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माते इम्तियाज अली यांनी “लैला मजनू” हा चित्रपट बनवला, ज्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. परंतु, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही. तसेच, जेव्हा इम्तियाज अलींचा चित्रपट पुन्हा सिनेमागृह री-रिलीज झाला तेव्हा त्याने बॉक्स ऑफिसवर लक्षणीय कमाई केली. शिवाय, पुन्हा प्रदर्शित झाल्यानंतर, हा चित्रपट हिट ठरला. आता, आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, इम्तियाज अली एका नवीन चित्रपटासह परतणार आहेत. ज्याची एक झलक त्यांनी व्हिडिओद्वारे चाहत्यांसाठी शेअर केली आहे. व्हिडिओ समोर येताच तो सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला आहे. खरं तर, “लैला मजनू” चे चाहते तो मोठ्या प्रमाणात शेअर करत आहेत.

Urvashi Rautela च्या आयुष्यात नव्या प्रेमाची एंट्री? कोण आहे तो करोडपती गायक? नव्या नात्याची जोरदार चर्चा

 

इम्तियाज अली “हीर रांझा” घेऊन येत आहेत

२०१८ मध्ये इम्तियाज अली यांनी “लैला मजनू” हा कल्ट चित्रपट बनवला. परंतु, आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणखी एक चित्रपट घेऊन परतत आहे, ज्यामध्ये एकता कपूर आणि इम्तियाज अली एकत्र काम करताना दिसणार आहेत. इम्तियाज अली यांनी या नवीन चित्रपटाचे नाव “हीर रांझा” ठेवले आहे. अहवालात दावा केला आहे की इम्तियाज अली यांचा “हीर रांझा” हा चित्रपट २०१८ मध्ये आलेल्या “लैला मजनू” चित्रपटाचा सिक्वेल आहे.

Bhumi Pednekar आणि Randeep Hooda यांचं नेमकं नातं काय? अभिनेत्रीने उघड केला मोठा खुलासा

“हीर रांझा” ची घोषणा व्हिडिओद्वारे करण्यात आली

बॉलीवूड चित्रपट निर्माते इम्तियाज अली “लैला मजनू” नंतर एक रोमँटिक ड्रामा चित्रपट बनवण्यासाठी एकता कपूरसोबत काम करत आहेत. आज, १४ फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे निमित्त, इम्तियाज अली यांनी “हीर रांझा” चित्रपटाचा ५० सेकंदांचा व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये “लैला मजनू” मधील क्लिप्स पाहायला मिळाले आहेत. परंतु, व्हिडिओमधून चित्रपटाचे शीर्षक “हीर रांझा” असे दिसून येत आहे. या व्हिडिओमुळे लोकांना असा विश्वास वाटू लागला आहे की “लैला मजनू” आणि “हीर रांझा” ची कथानके सारखीच असणार आहेत. “हीर रांझा” मधील कलाकारांची नावे अद्याप जाहीर झालेली नाहीत. लवकरच चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होणार असल्याचे समोर आले आहे.

Published On: Feb 15, 2026 | 08:23 AM

Feb 15, 2026 | 08:23 AM
