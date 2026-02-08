Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी

पनीरपासून कायमच मसालेदार भाजी बनवण्याऐवजी कमीत कमी मसाल्यांचा वापर करून खमंग चविष्ट भाजी बनवू शकता. ही भाजी बनवताना फक्त टोमॅटोच्या पेस्टचा वापर करावा. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 08, 2026 | 08:00 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पनीरची भाजी खायला खूप जास्त आवडते. पनीरच्या भाजीचे नाव ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. पण पनीरची भाजी कायमच कांदा, टोमॅटो आणि इतर मसालेदार पदार्थांचा वापर करून बनवली जाते. पण नेहमीच मसालेदार पदार्थ खायची इच्छा होत नाही. कारण अतितिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटीचे प्रमाण वाढते आणि आरोग्य बिघडते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कमीत कमी मसाल्यांचा वापर करून फ्लेवरफूल पनीर भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ही भाजीमध्ये १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होते. याशिवाय भाजी बनवताना जास्त मसाले लागत नाही. पनीरची भाजी बनवतमा तुम्ही इतर कोणत्याही भाज्यांचा वापर करू शकता. यानिमित्ताने मुलांच्या पोटात भाज्या जातील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. पनीरपासून अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीने चविष्ट भाजी बनवली जाते. चला तर जाणून घेऊया फ्लेवरफूल पनीर भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

साहित्य:

  • पनीर
  • दही
  • हळद
  • लाल तिखट
  • आलं लसूण पेस्ट
  • धणे जिरं पावडर
  • लाल तिखट
  • बेसन
  • तेल
  • कसुरी मेथी
  • शिमला मिरची
  • टोमॅटो
  • पाणी
  • बटर
जिभेवर ठेवताच विरघळून जाईल पदार्थ! ३ पदार्थांचा वापर करून झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, नोट करा युनिक रेसिपी

कृती:

  • फ्लेवरफूल पनीर भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात आलं – लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, धणे जिरं पावडर, हळद, कसुरी मेथी, चवीनुसार मीठ घालून पेस्ट व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये बेसन मिक्स करा. यामुळे पदार्थ आणखीनच चविष्ट लागेल.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये पनीरचे तुकडे टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. पनीर मिक्स करताना ते तुटणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात मसाला लावून ठेवलेले पनीर दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत भाजा. त्याच पॅनमध्ये मध्यम आकारात चिरून घेतलेल्या भाज्या टाकून चवीनुसार मीठ आणि काळीमिरी पावडर टाकून हलक्याशा शिजवून घ्या.
  • पॅनमध्ये बटर गरम करून त्यात जिरं, हिरवी मिरची आणि टोमॅटो पेस्ट घालून मंद आचेवर तेल सुटेपर्यंत भाजा. त्यानंतर त्यात लाल तिखट आणि इतर गरम मसाले टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सर्व मसाले टाकून एक वाफ काढून घ्या. त्यानंतर त्यात भाजून घेतलेले पनीर टाकून हलक्या हाताने मिक्स करा. सगळ्यात शेवटी कसुरी मेथी टाकून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली फ्लेवरफूल पनीर भाजी. हा पदार्थ चपाती किंवा भाकरीसोबत तुम्ही खाऊ शकता.

