मदतीसाठी गेलेल्या ‘त्या’ नराधमानेच गर्भवतीची केली हत्या; लग्न करण्याचे आमिष दाखवत सातत्याने संबंध

गोंदिया : मध्यप्रदेशच्या खैरी येथील पूनम तुमाने हिच्या मृतदेहाचे तुकडे बोंडरानी जंगल परिसरात सापडले. ही घटना मंगळवारी (दि. ३) उघडकीस आली. दवनीवाडा पोलिसांनी या हत्येप्रकरणातील आरोपीला अटक केली असून, न्यायालयाने आरोपीला शक्रवारी (दि.६) पर्यंत पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवले. याच दरम्यान, आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने प्रेमप्रकरणातून पूनमची हत्या केल्याचे सांगितले.
मृत पूनम गर्भवती होती आणि ती सात महिन्यांची गर्भवती होती. त्यामुळे आरोपीने केवळ पूनमचीच नाही, तर दोन जीवांची हत्या केली आहे हे स्पष्ट झाले. पूनमच्या पतीसोबत वाद चालला होता. याच दरम्यान, पूनमने न्यायालयात जाण्यासाठी त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या संजय तितिरमारेची मदत घेतली होती. त्यातून संजय आणि पूनम यांच्यात प्रेमप्रकरण सुरू झाले. या दरम्यान पूनम गर्भवती झाली होती आणि ती संजयशी लग्न करण्याबाबत बोलत होती. परंतु, संजयने तिला लग्न न करता नागपूरमध्ये राहण्याची योजना केली होती. जर हे उघड झाले तर त्याच्या वैवाहिक जीवनावर परिणाम होईल, म्हणून संजयने पूनमला संपवले.
दरम्यान, २८ जानेवारीला संजयने पूनमला तिरोडा तहसील येथे न्यायालयात जाण्याच्या बहाण्याने नेले. तेथे तिची हत्या केली. त्यानंतर तिचा चेहरा ओळखता येऊ नये म्हणून तिच्या डोक्यावर अनेक वेळा प्रहार केला. या घटनेत दवनीवाडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत वैशाली ढाले आणि त्यांच्या टीमने उत्कृष्ट काम केले आणि काही तासांतच हत्येचे प्रकरण सोडवले.
आरोपीची पोलिस कोठडीत रवानगी
आरोपी संजय तितिरमारेला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. न्यायालयाने आरोपीच्या पोलिस कस्टडीला शुक्रवारीपर्यंत मंजुरी दिली होती. यानंतर, दवनीवाडा पोलिसांनी आरोपीची कस्टडी वाढवण्याची मागणी केली असून, न्यायालयाने पोलिस कस्टडी दोन दिवसांनी वाढवली आहे.
