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अभिनेता पंकज त्रिपाठींच्या भावावर धारदार शस्त्राने हल्ला; प्रकृती चिंताजनक, कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचं वातावरण

Updated On: Jun 22, 2026 | 11:06 AM IST
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सारांश

अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांच्या मोठ्या भावावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हल्ल्यानंतर त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती असून कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बिहारच्या गोपालगंज जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, जिथे ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांचे मोठे बंधू बिजेंद्र नाथ तिवारी यांच्यावर हल्ला झाला. ही खळबळजनक घटना माधोपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बेलसंड गावात जुन्या वैमनस्यातून आणि वैयक्तिक वादातून घडली. हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी वारंवार हल्ला केला, ज्यामुळे त्यांच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. त्यांना तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना चांगल्या उपचारांसाठी पाटणा येथे पाठवले आहे.

प्राथमिक तपासानुसार, पूर्वीच्या वादामुळे आणि दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या वैमनस्यामुळे हल्लेखोरांनी बिजेंद्र नाथ तिवारी यांना लक्ष्य केले. बेलसंड गावात दबा धरून बसलेल्या गुन्हेगारांनी अचानक त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला, ज्यामुळे कुटुंब आणि स्थानिक गावकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली.

हल्ल्यानंतर लगेचच कुटुंबीयांनी जखमी बिजेंद्र नाथ यांना मॉडेल सदर रुग्णालयात दाखल केले. प्रथमोपचारादरम्यान, डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले. खोल जखमा आणि गंभीर दुखापती लक्षात घेऊन, त्यांना तातडीने पाटणा येथे पाठवण्यात आले, जिथे सध्या त्यांच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.

या घटनेत पंकज त्रिपाठी यांच्या कुटुंबाचा समावेश असल्याने पोलीस प्रशासन तात्काळ सतर्क झाले. स्थानिक पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तांत्रिक आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी एका मुख्य संशयिताची ओळख पटवली असून त्याला पकडण्यासाठी संभाव्य लपण्याच्या ठिकाणांवर छापे टाकत आहेत.

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प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक (एसपी) यांनी कठोर भूमिका घेतली असून संपूर्ण प्रकरण एका विशेष पथकाकडे सोपवले आहे. सदर एसडीपीओ-२ राजेश कुमार हे स्वतः या विशेष पथकाचे नेतृत्व करत आहेत. हे पथक आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी काम करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही आणि ते लवकरच तुरुंगात जातील.

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Web Title: Actor pankaj tripathis brother attacked with a sharp weapon condition critical family deeply concerned

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Published On: Jun 22, 2026 | 11:06 AM

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