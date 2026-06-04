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‘तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे!’ ‘या’ टीव्ही अभिनेत्रीवर भडकली हिना खान; पोस्ट शेअर करत घेतला चांगलाच समाचार

Updated On: Jun 04, 2026 | 11:15 AM IST
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सारांश

अभिनेत्री हिना खानने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिने अभिनेत्री शिल्पा शिंदेवर जोरदार टीका केली आहे

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

प्रसिद्ध अभिनेत्री हिना खानने ‘भाभीजी घर पर हैं’ फेम शिल्पा शिंदेच्या वक्तव्यांवर सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त केले असून, तिच्या वक्तव्यांना ‘अत्यंत लाजिरवाणे’ म्हटले आहे. भारती सिंगच्या ताज्या पॉडकास्टमध्ये शिल्पा शिंदेने खुलासा केला होता की, तिने निर्माता संजय कोहली यांच्या विरोधात लैंगिक छळाचा खोटा गुन्हा दाखल केला होता. आता या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना, हिनाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामुळे सर्वांना धक्का बसला आहे.

हिनाने लिहिले, “होय, संघर्षात विजय मिळवण्यासाठी एखाद्याची प्रतिमा डागाळण्याकरिता अशा गोष्टींचा वापर करणे हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.” अभिनेत्री पुढे म्हणाली की, अशा प्रकरणांमध्ये न्याय मागणे अगदी योग्य आहे, पण खोटे बोलणे चुकीचे आहे. हिना म्हणाली की, शिल्पाने संजय कोहलीवर लैंगिक छळाचे खोटे आरोप केल्याचे ऐकून तिला धक्का बसला. अभिनेत्रीने पुढे लिहिले, “पण मला इथे खऱ्या पीडितेबद्दल बोलायचे आहे. एक प्रतिष्ठित व्यक्ती, ज्यांना पत्नी, मुलगी आणि त्यांच्या कुटुंबात इतर अनेक महिला आहेत.”

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त्याच नोटमध्ये, अभिनेत्री हिनाने निर्माते संजय कोहली यांचा बचाव केला, ज्यांच्यावर शिल्पाने आरोप केले होते. तिने त्यांचे वर्णन एक मेहनती निर्माते असे केले. ती पुढे म्हणाली, “त्या अभिनेत्रीने कबूल केल्याप्रमाणे, तिचे आरोप केवळ निराधारच नव्हते, तर फायदा मिळवण्यासाठी, जिंकण्यासाठी, गुण मिळवण्यासाठी, दावे करण्यासाठी आणि कायद्याचा आधार न घेता तडजोड करण्यासाठी वापरले गेले होते.” ज्या अभिनेत्रीने त्याच्यावर आरोप केले होते, त्याच अभिनेत्रीला त्याच निर्मात्याने नंतर काम दिले यावरही हिनाने अविश्वास व्यक्त केला. तिने लिहिले, “आणि तरीही, तोच निर्माता त्याच व्यक्तीला तोच शो देतो. आणखी एक लाँचपॅड, आणखी एक माध्यम, आणखी एक महत्त्व, लैंगिक अत्याचाराचे त्याचे खोटे दावे सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी.” पोस्टमध्ये शेवटी हिनाने प्रश्न विचारला, “जर त्या अभिनेत्रीने हे पुन्हा केले तर काय? अखेर, ज्याच्यावर तिने खोटे आरोप केले होते, तोच शो तिला देण्यात आला आहे. काय विनोद आहे.”

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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शिल्पा शिंदे ट्रोल का होत आहे?

पॉडकास्टमध्ये, शिल्पाने कबूल केले की आरोप खोटे होते आणि दावा केला की त्यावेळी तिच्याकडे दुसरा कोणताही मार्ग नसल्यामुळे तिने केस दाखल केली होती. तिने पुढे सांगितले की, अखेरीस हे प्रकरण मिटले आणि तिची थकीत रक्कम अदा करण्यात आली. तेव्हापासून तिला सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे.

Web Title: Actress hina khan has shared a post on her instagram story in which she has slammed actress shilpa shinde

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Published On: Jun 04, 2026 | 11:15 AM

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