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Sonali Bendre : सोनाली बेंद्रेला लेक रणवीरने सोशल मीडियावर केलंय ब्लॉक; अभिनेत्रीने सांगितलं नेमकं कारण

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

Sonali Bendre : बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने मुलगा रणवीरने तिला सोशल मीडियावर ब्लॉक केल्याचा मजेशीर खुलासा केला. पालकत्व, मुलांशी नातं आणि विश्वासाबाबतही तिने महत्त्वाचा सल्ला दिला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Sonali Bendre : बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली बेंद्र सध्या तिच्या राख या सीरीजमुळे चर्चत आहे. लअभिनयासोबतच तिचा साधा आणि मनमोकळा स्वभावही चाहत्यांना नेहमीच भावतो. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सोनालीने तिच्या खासगी आयुष्यातील काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे. या मुलाखतीदरम्यान तिने तिच्या मुलासोबतच्या नात्याबद्दल भाष्य केलं. तिने .यावेळी मुलगा रणवीर बद्दल एक खुलासा केला आहे. सोनाली बेंद्रेला तिच्या मुलाने सोशल मीडियावर ब्लॉक केल्यासा खुलासा तिने केला आहे.

कर्ली टेल्सला दिलेल्या मुलाखतीत सोनला विचारण्यात आले की, ” तू कधी तुझ्या मुलाच्या सोशल मीडिया अकाऊंवर नजर ठेवतेस का?” यावर अभिनेत्रीने हसत उत्तर दिले, ”त्याने मला ब्लॉक केलं आहे. त्याने त्याचं नवीन अकाऊंट सुरू केले आहे जे आम्ही पाहू शकत नाही. हे खूप चुकिचं आहे. त्यामुळे मी त्याला स्टॉक करू शकत नाही. रणवीरला माझ्यापेक्षा तंत्रज्ञानाच्याबाबतीत जास्त माहिती आहे.

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पुढे रणवीर बद्दल अभिनेत्री म्हणाली, ”तो म्हणतो प्लीज मम्मा तू असं नाही करू शकत”

यावेळी सोनाली बेंद्रेने पालकत्वाबाबतही महत्त्वाचा सल्ला दिला. ती म्हणाली, “पालकांनी स्वतः शांत आणि संयमी राहणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे मुलांना आपल्या आई-वडिलांशी मनमोकळेपणाने बोलण्याची सुरक्षितता वाटते आणि त्यांच्यासोबत विश्वासाचं, निरोगी नातं निर्माण होतं. मुलं कोणत्या मित्रमैत्रिणींसोबत वावरतात, त्यांच्याकडूनही पालकांना बरंच काही शिकायला मिळतं. त्यामुळे मुलांवर सतत नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा त्यांच्याशी विश्वासाचं नातं जपणं अधिक महत्त्वाचं आहे.”

दरम्यान, अभिनयाच्या आघाडीवरही सोनाली बेंद्रे सातत्याने सक्रिय आहे. ती नुकतीच प्रदर्शित झालेल्या ‘राख’ या वेबसीरिजमध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकली. प्रोसित रॉय दिग्दर्शित या आठ भागांच्या मालिकेत तिने ‘मोना अरोरा’ ही व्यक्तिरेखा साकारली असून, तिच्यासोबत अभिनेता अली फजलही प्रमुख भूमिकेत आहे. गुन्हेगारी आणि थरारावर आधारित या सीरिजला प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, आयएमडीबीवर तिला ७.१ रेटिंग मिळाले आहे.

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Web Title: Sonali bendre son ranveer has blocked her on social media actress reveals the real reason

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Published On: Jul 17, 2026 | 03:00 PM

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