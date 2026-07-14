आलिया भट्टची ‘तुंबाड २’मध्ये सरप्राईज एन्ट्री! नवाजुद्दीन-सोहम शाहसोबत रंगणार थरार, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Alia Bhatt in Tumbbad 2: भारतीय सिनेमातील कल्ट चित्रपट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘तुंबाड’च्या सिक्वेलबाबत आणखी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. नवाझुद्दीन सिद्दीकी यांच्या एन्ट्रीनंतर आता अभिनेत्री आलिया भट्ट अधिकृतपणे ‘तुंबाड २’चा भाग बनली आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटात आलिया पहिल्यांदाच अभिनेता-निर्माते सोहम शाह आणि नवाझुद्दीन सिद्दीकी यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करणार आहे.
‘तुंबाड’ने भारतीय सिनेमात लोककथा, फँटसी आणि हॉरर यांचा अनोखा संगम सादर करत वेगळी ओळख निर्माण केली होती. प्रभावी कथा, दमदार दृश्यरचना आणि गूढ वातावरणामुळे या चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांच्या मनात कायमचे स्थान मिळवले. पुनर्प्रदर्शनानंतरही चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला आणि तो सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या री-रिलीज चित्रपटांपैकी एक ठरला.
आता ‘तुंबाड २’ अधिक भव्य स्वरूपात प्रेक्षकांसमोर येणार असून, आलिया भट्टच्या सहभागामुळे चित्रपटाची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. विविध धाटणीच्या भूमिका प्रभावीपणे साकारणारी आलिया या चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. सोहम शाह यांनी उभारलेल्या या सिनेमॅटिक विश्वात तिची एन्ट्री हा चित्रपटासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
चित्रपटाबद्दल बोलताना आलिया भट्ट म्हणाली, “‘तुंबाड’ मी पहिल्यांदा पाहिल्यापासून तो माझ्या मनात कायम राहिला आहे. इतकं समृद्ध आणि गूढ विश्व फार कमी चित्रपट निर्माण करतात. त्या विश्वाचा भाग होण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी खूप खास आहे. सोहम शाह आणि नवाझुद्दीन सिद्दीकी यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा अनेक वर्षांपासून होती. या अनोख्या कथेत महत्त्वाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्याचा मला आनंद आहे.”
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अभिनेता आणि निर्माता सोहम शाह यांनीही आलियाच्या सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त केला. “आलिया या पिढीतील सर्वाधिक प्रतिभावान अभिनेत्रींपैकी एक आहे. ‘तुंबाड २’मध्ये प्रेक्षकांना तिचा पूर्णपणे वेगळा अवतार पाहायला मिळेल. तिच्यासोबत काम करण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
निर्माते डॉ. जयंतीलाल गडा म्हणाले की, “‘गंगूबाई काठियावाडी’ आणि ‘आरआरआर’नंतर आलियासोबतचा हा आमचा तिसरा प्रकल्प आहे. ती या चित्रपटासाठी सर्वोत्तम निवड असून, तिच्या सहभागामुळे ‘तुंबाड २’ची उंची निश्चितच वाढेल.”
Sohum Shah Films आणि Pen Studios यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारला जाणारा ‘तुंबाड २’ चित्रपट आदेश प्रसाद दिग्दर्शित करत आहेत. बहुप्रतीक्षित हा चित्रपट ३ डिसेंबर २०२७ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
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