Pranit More Controversy : टीका न करता सोडले बाण! म्हणाले ‘कुटुंबासोबत असे शो…’ Stand up कॉमेडीविषयी भाऊंचे मत

सध्या देशभरात प्रणित मोरे शोमुळे वातावरण थोडंसं तापलं आहे. हिमांशू जागरा आणि सेजल पवार या दोन उत्साही प्रेक्षकांमुळे प्रणित मोरे शोला मोठा प्रमाणात द्वेषाचा सामना करावा लागत आहे. चालू शोदरम्यान करण्यात आलेल्या वायफळ अश्लील चर्चा आणि आक्षेपार्ह विधानांमुळे प्रणित मोरेला संपूर्ण देशासमोर हात जोडून माफी मागण्याची वेळ आली आहे. त्याचे सोशल मीडिया हॅण्डल सस्पेंडही करण्यात आले होते. दरम्यान, महाराष्ट्राचा विनोदवीर भाऊ कदम यांना जेव्हा Stand Up कॉमेडीविषयी विचारले जाते तेव्हा त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत.
मुलाखतीत भाऊ म्हणतात की, “सध्या स्टँडअप कॉमेडीचा ट्रेंड सुरू आहे. तो पुढेही कायम राहील. असे कार्यक्रम पाहायचे की नाही, हा निर्णय प्रेक्षकांनी स्वतः घ्यायचा असतो. हे शो पाहणारे लोकही आपल्यासारखेच असतात आणि प्रत्येकाची आवड-निवड वेगळी असते. वैयक्तिकरित्या मला शिवीगाळ असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये जाणे आवडत नाही, त्यामुळे मी अशा शोचा भाग होणार नाही. मात्र, म्हणून सर्वच स्टँडअप कॉमेडी कार्यक्रमांना चुकीचे किंवा वाईट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येकाने आपल्या आवडीनुसार मनोरंजनाची निवड करावी.”
पुढे भाऊ म्हणतात की,“जे कलाकार खऱ्या अर्थाने कौतुकास पात्र आहेत, त्यांच्या कामाचे आवर्जून कौतुक केले पाहिजे. आज अनेक स्टँडअप कॉमेडियन उत्तम काम करत असून त्यांच्या कार्यक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यांना आर्थिक यशही मिळत आहे, ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. मात्र, मनोरंजन करताना सामाजिक भान जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वैयक्तिकरित्या काही स्टँडअप कॉमेडी शो मी माझ्या कुटुंबासोबत पाहू शकत नाही. एखादा दर्जेदार कार्यक्रम पाहण्यासाठी मी मित्रांसोबत जाऊ शकतो, पण तोच कार्यक्रम कुटुंबासोबत पाहताना मला संकोच वाटेल.”
एकंदरीत, प्रणित मोरे शोच्या मुद्द्यानंतर देशभरात स्टॅन्ड अप कॉमेडी या विषयावर चर्चासत्र सुरु आहेत. त्यात अनेक जण त्यांची मते मांडत आहेत. मराठी विनोदी अभिनय क्षेत्रात तासलेला पठ्ठ्या अभिनेते भाऊ कदम यांनी कुणावर कसलीही टीका न करता एकंदरीत बाण सोडले आहेत.