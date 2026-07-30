NTT DATA चे ADAPTIS लॉन्च! भारतीय व्यवसायांसाठी स्मार्ट पेमेंट्स आणि कॉमर्सचा नवा अध्याय

NTT DATA: भारताची डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टिम जसजशी विस्तारत आहे, तसतसे व्यापारी आणि उद्योग एकाच व्यासपीठावर पेमेंट्स, कॉमर्स आणि व्यवसाय कार्ये एकत्र आणणारे एकात्मिक उपाय शोधत आहेत. या बदलाला प्रतिसाद देत, NTT DATA पेमेंट सर्व्हिसेस इंडियाच्या वतीने आज ADAPTIS हा त्याचा पेमेंट आणि कॉमर्स उपायांसाठीचा एकीकृत सेवा ब्रँड सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली.
या लॉन्चसह NTT DATA पेमेंट सर्व्हिसेस इंडियाची पेमेंट स्वीकृती, मर्चंट सोल्यूशन्स, व्हॅल्यू-ॲडेड सर्व्हिसेस आणि कॉमर्स क्षमता एकाच ब्रँडखाली आली आहे.
स्थानिक व्यापाऱ्यांपासून आणि वाढत्या एमएसएमईपासून ते मोठ्या उद्योगांपर्यंतच्या व्यवसायांसाठी डिझाइन केलेले, ADAPTIS व्यापाऱ्यांना देयके स्वीकारणे, कामकाज सुव्यवस्थित करणे, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन वाहिन्यांद्वारे ग्राहकांना सुरळीत अनुभव देणे आणि एका एकात्मिक मंचाद्वारे त्यांचा संपूर्ण वाणिज्य प्रवास व्यवस्थापित करण्यास सक्षम करते.
NTT DATA पेमेंट सर्व्हिसेस इंडियाचे होल-टाईम डायरेक्टर आणि सीईओ श्री. ताकेओ उएनो म्हणाले, “ भारत म्हणजे आमच्या प्रादेशिक विकास धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ आहे. जी मजबूत डिजिटल स्वीकार आणि व्यापाऱ्यांच्या बदलत्या गरजांमुळे प्रेरित आहे. ADAPTIS सह, आम्ही सर्व आकारांच्या व्यवसायांसाठी सुरक्षित, चालना देणाऱ्या आणि ग्राहक-केंद्रित कॉमर्ससंबंधी उपाय उपलब्ध करण्यासाठी सखोल स्थानिक बाजारपेठेच्या समजुतीसह आमचे जागतिक कौशल्य एकत्रित करीत आहोत. हा सादरीकरण आमच्या व्यापारी व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी, इकोसिस्टिममधील भागीदारी बळकट करण्यासाठी आणि भारताच्या डिजिटल पेमेंट लँडस्केपच्या निरंतर वाढीस पाठिंबा देण्याच्या आमच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेला बळकटी देते.”
श्री शिनिचिरो निशिकावा, प्रमुख, ग्लोबल पेमेंट्स स्ट्रॅटेजी अँड ट्रान्सफॉर्मेशन विभाग, NTT DATA जपान म्हणालेः “भारतात ADAPTISचा शुभारंभ हा बाजारपेठांमध्ये एक एकीकृत पेमेंट्स आणि कॉमर्स मंच तयार करण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आमच्या क्षमतांना एकाच ब्रँडखाली आणून, प्रत्येक स्थानिक बाजारपेठेच्या अद्वितीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी लवचिकता राखून व्यापाऱ्यांना सातत्यपूर्ण, उच्च दर्जाचे अनुभव देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
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NTT DATA पेमेंट सर्व्हिसेस इंडियाचे मुख्य वित्तीय अधिकारी राहुल जैन म्हणालेः “दीर्घकालीन शाश्वत वाढीसाठी आमचा व्यवसाय बळकट करण्यासाठी ADAPTIS हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आमच्या क्षमतांना एका एकीकृत ब्रँड अंतर्गत एकत्र आणून, आम्ही भारतभरातील व्यापाऱ्यांच्या बदलत्या गरजांना पाठिंबा देताना आमच्या भागीदारांना अधिक मूल्य देण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत आहोत.”
भारतात, ADAPTIS स्थानिक बाजारपेठेनुसार चार प्रमुख सेवा स्तंभ उपलब्ध करून देईलः
• ADAPTIS इन-स्टोअर: भौतिक किरकोळ वातावरणासाठी अखंड देयक उपाय
• ADAPTIS ई-कॉमर्स: सुरक्षित आणि चालना देणारी ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन्स
• ADAPTIS एंटरप्राइज: एंटरप्राइझ-ग्रेड पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि व्यवसाय उपाय
• ADAPTIS व्हीएएस (व्हॅल्यू-अॅडेड सर्व्हिसेस): परिचालन कार्यक्षमता आणि ग्राहकांची संलग्नता वाढवणारे मूल्यवर्धित उपाय
भारताच्या देयक क्षेत्रातील सुमारे दोन दशकांच्या अनुभवासह, NTT DATA पेमेंट सर्व्हिसेस इंडिया सध्या लाखो व्यापाऱ्यांना सेवा देते आणि सुरक्षित, PCI-DSS अनुरूप पायाभूत सुविधा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे समर्थित वार्षिक 100 दशलक्ष व्यवहारांवर प्रक्रिया करते.
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About NTT DATA Payment Services India
NTT DATA Payment Services India is an RBI-licensed payment aggregator and a leading digital payments solutions provider, focused on enabling secure, reliable, and scalable transaction experiences across industries. We partner with enterprises, institutions, and service providers to support online, in-store, and assisted acceptance channels, helping businesses streamline collections while maintaining strong operational and governance control. Backed by NTT DATA, a global IT and business services leader, the company combines global expertise with deep local market insights to deliver secure, scalable, and innovative payment solutions.
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