WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! स्टेटस टाकल्यानंतरही कॅप्शन बदलण्याची मिळणार सुविधा

Whatsapp New Update Now You Can Change The Caption: आजच्या डिजिटल युगात WhatsApp हा प्रत्येकाच्या मोबाईलमधील अत्यावश्यक अॅप बनला आहे. मित्र-परिवाराशी संवाद साधण्यापासून ते फोटो, व्हिडिओ, कागदपत्रे आणि स्टेटस शेअर करण्यासाठी या अॅपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक सोपा आणि स्मार्ट करण्यासाठी WhatsApp वेळोवेळी नवनवीन फीचर्स आणत असते. आता कंपनी आणखी एक उपयुक्त सुविधा आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे स्टेटस पोस्ट केल्यानंतरही त्यावरील कॅप्शन बदलता येणार आहे.
आतापर्यंत अनेकदा असे घडायचे की स्टेटस टाकताना एखादा शब्द चुकीचा लिहिला जायचा किंवा नंतर कॅप्शन बदलण्याची गरज वाटायची. मात्र त्यासाठी संपूर्ण स्टेटस हटवून पुन्हा अपलोड करावे लागत होते. आता ही अडचण दूर होणार असून, केवळ कॅप्शनमध्ये बदल करता येणार आहे.
नवीन फीचरमुळे फोटो किंवा व्हिडिओ स्टेटस जसाच्या तसा राहील. वापरकर्त्याला फक्त त्यावरील मजकूर संपादित करण्याचा पर्याय मिळेल. त्यामुळे एखादी टायपिंगची चूक असेल किंवा नवीन माहिती जोडायची असेल, तर काही सेकंदांत ते करता येईल. यामुळे वेळ वाचेल आणि पुन्हा संपूर्ण स्टेटस पोस्ट करण्याचा त्रासही टळेल. ही सुविधा विशेषतः अशा लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे जे व्यवसाय, शिक्षण किंवा दैनंदिन कामांसाठी WhatsApp स्टेटसचा नियमित वापर करतात.
माहितीनुसार, हे फीचर सध्या Android च्या काही निवडक बीटा वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. कंपनीकडून त्याची चाचणी सुरू असून, सर्व बाबी योग्य प्रकारे कार्य करत असल्याची खात्री झाल्यानंतर ते टप्प्याटप्प्याने सर्वांसाठी उपलब्ध केले जाईल. चाचणी यशस्वी झाल्यास पुढील काही आठवड्यांत अधिकाधिक Android वापरकर्त्यांना हा पर्याय मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र कंपनीने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.
या फीचरमध्ये एक महत्त्वाची अटही असणार आहे. स्टेटस पोस्ट केल्यानंतर केवळ 15 मिनिटांच्या आत कॅप्शन बदलता येईल. त्यानंतर कोणताही बदल करता येणार नाही. WhatsApp आधीपासूनच मेसेज एडिट करण्यासाठी वेळेची मर्यादा ठेवते. त्याच धर्तीवर स्टेटस कॅप्शन एडिट करण्यासाठीही हीच पद्धत वापरली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
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सध्या ही सुविधा मर्यादित बीटा वापरकर्त्यांपुरतीच उपलब्ध आहे. कंपनीकडून अधिकृत रोलआउटची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर हे फीचर सर्व Android वापरकर्त्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर iPhone वापरकर्त्यांनाही ही सुविधा मिळू शकते. एकंदरीत पाहता, WhatsApp वापरणे अधिक सोपे आणि त्रुटीमुक्त करण्याच्या दिशेने कंपनीने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. स्टेटस पोस्ट केल्यानंतरही कॅप्शन बदलण्याची सुविधा अनेकांच्या दैनंदिन वापरात मोठा फरक घडवून आणू शकते. लहानशी चूक सुधारण्यासाठी संपूर्ण स्टेटस हटवण्याची गरज आता भूतकाळात जमा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हे फीचर सर्वांसाठी उपलब्ध झाल्यानंतर WhatsApp वापरण्याचा अनुभव निश्चितच अधिक सहज, जलद आणि सोयीस्कर होईल.