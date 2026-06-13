‘Wowww… धमाल 4 मध्ये Namrata Sambherao!’ ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ ची लॉली, बॉलिवूडमध्ये करणार धमाल

नम्रता संभेराव झळकणार ‘या’ आगामी सिनेमात!
‘Dhamaal’ सिक्वेलमध्ये आणखीन एक सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. 10 जुलै 2026 रोजी, हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. Dhamaal 4 सिनेमात अजय देवगण, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफ्री, संजय मिश्रा, रवी किशन, ईशा गुप्ता, संजिदा शेख, अंजली आनंद हे कलाकार झळकणार आहेत. अशामध्ये खासकरून महाराष्ट्रात या सिनेमा संबंधित आणखीन एक नाव चर्चेत आले आहे.
अभिनेत्री नम्रता संभेराव धमाल 4 या सिनेमाच्या माध्यमातून एका लहान भूमिकेत चाहत्यांच्या भेटीस येणार आहे. तिच्या भूमिकेचे काही क्षण प्रदर्शित करण्यात आलेल्या धमाल 4 च्या ट्रेलरमध्ये दिसून येत आहे. अभिनेत्री नम्रता संभेराव सिनेमात भुताचे पात्र साकारत आहे, असे ट्रेलरमध्ये दिसून येत आहे. आता ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ च्या मंचावर धमाल करणारी नम्रता संभेराव ‘धमाल 4’ सिनेमात आणखीन काय धमाल करेल? याचे उत्तर 10 जुलै रोजी सिनेमाघरातच मिळेल.
ट्रेलर प्रदर्शित!
बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझी ‘धमाल’चा चौथा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाला असून, नुकताच चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. ट्रेलरमध्ये खजिन्याच्या शोधाभोवती फिरणारी भन्नाट कथा, गोंधळ, साहस आणि धमाल कॉमेडीची झलक पाहायला मिळते. Ajay Devgn, Arshad Warsi, Riteish Deshmukh, Jaaved Jaaferi आणि Sanjay Mishra यांची टीम पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना हसवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. याशिवाय Ravi Kishan, Esha Gupta, Sanjeeda Sheikh आणि Anjali Anand यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. दिग्दर्शक Indra Kumar यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला हा चित्रपट 10 जुलै 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. ट्रेलरला सोशल मीडियावर चांगला प्रतिसाद मिळत असून प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.