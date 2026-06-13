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‘Wowww… धमाल 4 मध्ये Namrata Sambherao!’ ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ ची लॉली, बॉलिवूडमध्ये करणार धमाल

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:04 PM IST
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सारांश

Namrata Sambherao : ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मधून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री Namrata Sambherao आता बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. ती आगामी Dhamaal 4 या चित्रपटात छोट्या पण लक्षवेधी भूमिकेत दिसणार आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरमध्ये नम्रताची झलक पाहायला मिळाली असून ती भुताचे पात्र साकारत असल्याचे दिसते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अभिनेत्री नम्रता संभेराव Bollywood मध्ये पदार्पण करणार आहे.
  • महाराष्ट्रात या सिनेमा संबंधित आणखीन एक नाव चर्चेत आले आहे.
  • धमाल 4 या सिनेमाच्या माध्यमातून एका लहान भूमिकेत चाहत्यांच्या भेटीस येणार आहे.
महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या सुप्रसिद्ध मराठी कॉमेडी शोमध्ये आपल्या अभिनयाने आणि विनोदाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारे कलाकार आता विविध मंचावर आपली कला सादर करत आहेत. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘भारत भाग्य विधाता’ या सिनेमामध्ये महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोमधील सुप्रसिद्ध कलाकार ईशा डे झळकली आहे. अशामध्ये मराठी प्रेक्षकांसाठी आणखीन एक आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्राची शोची आणखीन एक कलाकार Bollywood मध्ये पदार्पण करत आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोची लॉली म्हणजेच अभिनेत्री नम्रता संभेराव Bollywood मध्ये पदार्पण करणार आहे.

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नम्रता संभेराव झळकणार ‘या’ आगामी सिनेमात!

‘Dhamaal’ सिक्वेलमध्ये आणखीन एक सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. 10 जुलै 2026 रोजी, हा सिनेमा प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. Dhamaal 4 सिनेमात अजय देवगण, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफ्री, संजय मिश्रा, रवी किशन, ईशा गुप्ता, संजिदा शेख, अंजली आनंद हे कलाकार झळकणार आहेत. अशामध्ये खासकरून महाराष्ट्रात या सिनेमा संबंधित आणखीन एक नाव चर्चेत आले आहे.

अभिनेत्री नम्रता संभेराव धमाल 4 या सिनेमाच्या माध्यमातून एका लहान भूमिकेत चाहत्यांच्या भेटीस येणार आहे. तिच्या भूमिकेचे काही क्षण प्रदर्शित करण्यात आलेल्या धमाल 4 च्या ट्रेलरमध्ये दिसून येत आहे. अभिनेत्री नम्रता संभेराव सिनेमात भुताचे पात्र साकारत आहे, असे ट्रेलरमध्ये दिसून येत आहे. आता ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ च्या मंचावर धमाल करणारी नम्रता संभेराव ‘धमाल 4’ सिनेमात आणखीन काय धमाल करेल? याचे उत्तर 10 जुलै रोजी सिनेमाघरातच मिळेल.

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ट्रेलर प्रदर्शित!

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय कॉमेडी फ्रँचायझी ‘धमाल’चा चौथा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाला असून, नुकताच चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. ट्रेलरमध्ये खजिन्याच्या शोधाभोवती फिरणारी भन्नाट कथा, गोंधळ, साहस आणि धमाल कॉमेडीची झलक पाहायला मिळते. Ajay Devgn, Arshad Warsi, Riteish Deshmukh, Jaaved Jaaferi आणि Sanjay Mishra यांची टीम पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना हसवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. याशिवाय Ravi Kishan, Esha Gupta, Sanjeeda Sheikh आणि Anjali Anand यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. दिग्दर्शक Indra Kumar यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला हा चित्रपट 10 जुलै 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. ट्रेलरला सोशल मीडियावर चांगला प्रतिसाद मिळत असून प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.

Web Title: Namrata sambheraos debut in bollywood dhamaal 4

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Published On: Jun 13, 2026 | 07:04 PM

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