Motion Sickness: प्रवासात मळमळ आणि उलटीचा त्रास होतो? ‘हे’ घरगुती उपाय नक्की करा ट्राय

Perfume Side Effects: अतिप्रमाणात परफ्यूम वापरताय? मग सावधान! शरीरावर होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम
आपले डोळे, कानातील संतुलन यंत्रणा आणि शरीराला जाणवणारी हालचाल यामध्ये अडथळा निर्माण झाला की मेंदूला वेगवेगळे संदेश मिळतात. या गोंधळामुळे मळमळ, चक्कर आणि उलटीसारखी लक्षणे दिसू लागतात. लहान मुले, गर्भवती महिला आणि मायग्रेनचा त्रास असलेल्या व्यक्तींमध्ये हा त्रास तुलनेने अधिक दिसून येतो.
कारमध्ये पुढील सीटवर, बसमध्ये पुढील भागात किंवा विमानात पंखाजवळील सीट निवडल्यास हालचालीचा परिणाम तुलनेने कमी जाणवतो.
दूरच्या स्थिर वस्तूकडे पाहा
मोबाइल किंवा पुस्तकाकडे सतत पाहण्याऐवजी बाहेर किंवा एखाद्या स्थिर वस्तूकडे लक्ष केंद्रित करा. त्यामुळे मेंदूला हालचालीचा अंदाज घेणे सोपे जाते.
हलका आहार घ्या
प्रवासापूर्वी तेलकट, मसालेदार आणि अतिजड अन्न टाळा. हलका व सहज पचणारा आहार घेतल्यास मळमळ कमी होण्यास मदत होते.
ताजी हवा मिळू द्या
वाहनातील खिडकी उघडी ठेवणे किंवा एअर व्हेंटचा वापर केल्यास ताजी हवा मिळते आणि अस्वस्थता कमी होऊ शकते.
आल्याचा उपयोग होऊ शकतो
काही संशोधनांनुसार आले मळमळ कमी करण्यास मदत करू शकते. प्रवासापूर्वी किंवा प्रवासादरम्यान डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आलेयुक्त पेय किंवा आल्याचा चहा किंवा आल्याची कँडी खा.
जर प्रत्येक प्रवासात तीव्र मळमळ किंवा वारंवार उलट्या होत असतील, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मोशन सिकनेससाठीची औषधे घेतली जाऊ शकतात. स्वतःहून औषधे घेणे टाळावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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