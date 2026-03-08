Bigg Boss Marathi 6: रूचिता घराबाहेर पडताच धनंजय पोवारने व्यक्त केली नाराजी, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला, ”हे काय पटलं नाही..”

बिग बॉस मराठीचा ६वा सिझन सध्या चांगलच चर्चेत आला आहे. या सिझन मध्ये रोज नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. तसेच स्पर्धकांमुळे हा शो प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. नुकताच या शोमधून रूचिता जामदार ची एक्झिट झाली आहे. रुचिताचा गेम गेल्या दोन आठवड्यांपासून चांगलाच बिघडला होता. रितेश देशमुख तिला वारंवार भाऊचा धक्क्यावर समजावत होता. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून रुचिता फक्त विशालभोवतीच दिसत होती. परिणामी, कमी वोट्स मिळाल्याने रुचिताला घराबाहेर पडावं लागलं.
रूचिताच्या एलिमिनेशननंतर बिग बॉस चा गेल्या पर्वातील स्पर्धक धनंजय पोवारनं नाराजी व्यक्त करत व्हिडिओ शेअर केला आहे.
रुचिता ‘बिग बॉस’च्या घराबाहेर पडल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर धनंजय पोवारनेही आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याने एक व्हिडिओ शेअर करत या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला.
धनंजय पोवार म्हणाला की, “सोशल मीडियावर अनेक ठिकाणी पाहायला मिळालं की रुचिता बाहेर पडली आहे. पण मला वैयक्तिकरित्या असं वाटतं की याआधी रोशन भजनकरला खूप मतं होती, तरीही रोशन भाऊ बाहेर गेले. आता रुचितालाही खूप मतं मिळत असल्याचं कळतंय आणि जाणवतंय. तरीही रुचिता घराबाहेर कशी गेली?”
तो पुढे म्हणाला, “रुचिता घरात चांगला कंटेंट देत होती. मागच्या पूर्ण आठवड्यातही तिने प्रेक्षकांना मनोरंजन दिलं. मग तरीही रुचिता ‘बिग बॉस’च्या घराबाहेर का गेली, हा प्रश्न पडतो.”
धनंजय पोवारने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत त्याला “हे काय पटलं नाही” अशी कॅप्शनही दिली आहे. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला असून अनेक चाहत्यांनीही या एलिमिनेशनबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे.