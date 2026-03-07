Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bigg Boss Marathi 6 : अनपेक्षित वळण! सागरचा घरातील प्रवास संपला? रुचिताला आवरले नाही आंसू

‘बिग बॉस मराठी ६’च्या आजच्या भागात एलिमिनेशनवरून मोठी चर्चा सुरू आहे. प्रोमो पाहून अनेक प्रेक्षकांना रुचिता जामदार घराबाहेर जाणार असल्याचा अंदाज आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 04:43 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • आजच्या भागात सागर Evict होणार आहे
  • Perspective (दृष्टी) सेट करण्याचा प्रयत्न
  • लोकांना वाटेल की “होय, आज रुचिता जाणार!
‘बिग बॉस मराठी ६’ मध्ये अनपेक्षित वळण येत आहेत. यामध्ये बिग बॉस प्रेक्षकांनाही धोबीपछाड देण्यात कसर सोडत नाहीये, कारण सोशल मीडियावर आता एकच गोंधळ उडालाय की रुचिता आज Evict होणार. पण प्रोमोमध्ये निरखून पाहिलात तर काही वेगळ्याच गोष्टी समोर येतात. बिग बॉसने प्रेक्षकांनाच गोंधळात टाकून विचार करायला भाग पाडणारे प्रोमो शेअर केले आहे. पण याचा निष्कर्ष काय लावायचा? हे तर संध्याकाळचा भाग पाहिल्यावरच कळून येईल.

मराठी चित्रपटसृष्टीचा दिमाखदार सोहळा, झी चित्रगौरवच्या २०२६ च्या मंचावर मराठी गाजणार; मराठमोळ्या जल्लोषाची जोरदार तयारी

बिग बॉसने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये Eviction झालेलं दिसून येत आहे. Eviction साठी मंचावर पूर्ण Alliance Team च उभी असल्याचे दिसून येत आहे. बाल्कनी टीमचे उरलेले सदस्य प्राजक्ता शुक्रे आणि सागर कारंडे दिसून येत आहे, तर त्याच बाजूला मंचावर टोळीचे उर्वरित सदस्य रुचिता जामदार आणि विशाल कोटियन उभे असल्याचे दिसून येत आहे. रितेशने Evicted सदस्याचे नाव जाहीर केल्यावर रुचिता रडताना दिसत आहे, त्याचबरोबर विशालही रडताना दिसत आहे, त्यामुळे अनेक प्रेक्षकांनी ‘रुचिता’ घराबाहेर जाणार असल्याचे स्वतःच जाहीर केले आहे, परंतु येथे खेळ वेगळा आहे कारण ‘हे सीजन 6 आहे आणि येथे Twist Fix आहे.”

Promo मध्ये सागर आणि रुचिता एकमेकांना मिठी मारत रडताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर सागरला दीपालीही मिठी मारून रडताना दिसत आहे. आता प्रश्न येतो की समजा रुचिता घराबाहेर जात असेल तर दीपाली का म्हणून सागरला मिठी मारून रडेल? प्रोमोमध्ये एकदाही विशाल रुचिताला मिठीत घेऊन रडताना दिसत नाहीये. याचा निष्कर्ष एकच निघतो की आजच्या भागात सागर Evict होणार आहे. पण सत्य काय हे आजच्या भागातच माहिती पडेल, त्यामुळे हा केवळ एक अंदाज आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

Subedaar : अनिल कपूरच्या‘सुबेदार’चा आंतरराष्ट्रीय जलवा, न्यूयॉर्कच्या Times Square वर झळकली पहिली झलक

सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी या promo खाली वेगवेगळे अंदाज बांधले आहेत, त्यातील बहुतेक अंदाजामध्ये रुचिता घराबाहेर जाणार असे वाचण्यात येत आहे परंतु काहींनी बारकाईने हे Promo पहिले असतील आणि त्यांच्या अंदाजात सागर Evict झाला आहे. बिग बॉसने या promo च्या माध्यमातून प्रेक्षकांचा एक Perspective (दृष्टी) सेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून लोकांना वाटेल की “होय, आज रुचिता जाणार!” पण रितेश म्हणतात ना “हे सीजन Six आहे आणि येथे ट्विस्ट Fix आहे.”

Web Title: Bigg boss marathi 6 sagar karande will be evicted

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 04:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मुंगळा की डोंगळा?”, संकेत-तन्वीची बिग बॉसच्या घरात मजेशीर मस्ती, राखी-राकेशने वाढवली रंगत
1

“मुंगळा की डोंगळा?”, संकेत-तन्वीची बिग बॉसच्या घरात मजेशीर मस्ती, राखी-राकेशने वाढवली रंगत

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP
2

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’ मराठीच्या घरात ‘जुली-खुली मंजुलिका’ ची टक्कर; नव्या Promo ने वाढला TRP

Bigg Boss Marathi 6 : वाईल्ड कार्ड निघाले फुसका बार? दोघांची चावी गुल पण संकेतने जपून ठेवली Powerkey
3

Bigg Boss Marathi 6 : वाईल्ड कार्ड निघाले फुसका बार? दोघांची चावी गुल पण संकेतने जपून ठेवली Powerkey

Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ
4

Bigg Boss Marathi 6: ‘अरे, त्याच्या गळ्यात दोरी अडकली…’ कॅप्टन्सी टास्कमध्ये संकेत दोऱ्यांमध्ये अडकला; बिग बॉसच्या घरात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6 : अनपेक्षित वळण! सागरचा घरातील प्रवास संपला? रुचिताला आवरले नाही आंसू

Bigg Boss Marathi 6 : अनपेक्षित वळण! सागरचा घरातील प्रवास संपला? रुचिताला आवरले नाही आंसू

Mar 07, 2026 | 04:43 PM
स्टार प्लसवरच्या लोकप्रिय ‘अनुपमा’मालिकेत नवं वळण; सचिन त्यागीची धमाकेदार एन्ट्री

स्टार प्लसवरच्या लोकप्रिय ‘अनुपमा’मालिकेत नवं वळण; सचिन त्यागीची धमाकेदार एन्ट्री

Mar 07, 2026 | 04:30 PM
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन काँग्रेस आक्रमक; ‘या’ तारखेला कळमनुरी ते हिंगोली पदयात्रा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरुन काँग्रेस आक्रमक; ‘या’ तारखेला कळमनुरी ते हिंगोली पदयात्रा

Mar 07, 2026 | 04:20 PM
महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

महावितरणच्या मनमानी कारभाराने ओतूरकर त्रस्त; हेमंत पाटील डुंबरे यांचा आंदोलनाचा इशारा

Mar 07, 2026 | 04:17 PM
Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,

Railway News: पुणेकरांचा ‘हा’ प्रवास सुखकर होणार; ‘या’ रेल्वे मार्गाला गती मिळणार,

Mar 07, 2026 | 04:17 PM
US Iran War : हिंद महासागरात इराणची नाकाबंदी? IRIS Dena बुडाल्यानंतर दोन युद्धनौका थेट भारतात…

US Iran War : हिंद महासागरात इराणची नाकाबंदी? IRIS Dena बुडाल्यानंतर दोन युद्धनौका थेट भारतात…

Mar 07, 2026 | 04:02 PM
पर्सनल लोन की गोल्ड लोन? आर्थिक संकटात कोणता पर्याय ठरेल ‘स्मार्ट’ निवड?

पर्सनल लोन की गोल्ड लोन? आर्थिक संकटात कोणता पर्याय ठरेल ‘स्मार्ट’ निवड?

Mar 07, 2026 | 03:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM