Cannes Film Festival 2026 : कान्समध्ये मराठी कलाकारांचा धुरळा ; फ्रान्समधल्या त्या व्हिडीओला नेटकऱ्यांची पसंती

Cannes Film Festival 2026 : कान्स फिल्मफेस्टिव्हलमध्ये मराठी कलाकारांचा देखील धुरळा यात पाहायला मिळाला. मराठी सिनेविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता पुष्कर जोग देखील कान्सच्या रेड कार्पेटवर झळकल्याचं पाहायला मिळालं.

Updated On: May 17, 2026 | 02:00 PM
cannes film festival

फोटो सौजन्य: अभिजात मराठी ओटीटी

  • कान्समध्ये मराठी कलाकारांचा धुरळा ;
  • फ्रान्समधल्या त्या व्हिडीओला नेटकऱ्यांची पसंती
Cannes Film Festival 2026:  79 व्या या फेस्टिव्हलची सुरुवात यंदा 12 मे रोजी झाली. सिनेइंडस्ट्रीत कान्स फेस्टीव्हला खूप मोठं महत्व आहे. याचं कारण देखील तसंच आहे. आंततराष्ट्रीय स्तरावर कान्स फिल्म फेस्टिव्हल प्रतिष्ठीत मानला जातो. या फेस्टिव्हलसाठी बॉलीवूडमधून आलिया भट्ट, आदिती राव हैदर हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया, करण जोहर या मंडळीनी उपस्थिती लावली. याचबरोबर मराठी कलाकारांचा देखील धुरळा यात पाहायला मिळाला. मराठी सिनेविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता पुष्कर जोग देखील कान्सच्या रेड कार्पेटवर झळकल्याचं पाहायला मिळालं.

कोकणी चेडवाची फ्रान्सवारी

याचपाठोपाठ आता प्राजक्ता माळी, अंकिता वालावलकर, निवेदिता सराफ, अशोक सराफ, केदार जोशी यांचा फ्रान्समधील एक व्हिडीओ समोर आला आहे. कोकण हर्टेड गर्ल म्हणजेच अंकिता वालावलकरने कान्ससाठी फ्रान्सला जातानाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. कॅप्शनमध्ये अंकिता म्हणते की, आज या मंचावर उभं राहताना सर्वात मोठा अभिमान एका गोष्टीचा आहे की, मी माझ्या मराठीचं प्रतिनिधित्व करत आहे. यात तिने फिल्म फेस्टीवलसाठी मिळालेल्या आयडीचा देखील फोटो शेअर केला आहे. याशिवाय चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते आशुतोष गोवारीकर हे ‘इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया’चे (IFFI) म्हणून भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहेत.त्याच बरोबर अभिजात मराठी ओटीटी यांच्या सोशल मीडियावरुन देखील मराठी कलाकारांची फ्रान्सवारी होत असल्याचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला.

 

कान्समध्ये मराठी कलाकारांचा धुरळा

सध्या फ्रान्समधील मराठी कलाकारांचा हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. दरम्यान या सगळ्यात अनेकांना प्रश्न पडला ते ऐश्वर्या राय बद्दल. ऐश्वर्या ही अशी भारतीय अभिनेत्री आहे जिला कान्सची क्विन म्हटलं जातं. प्रत्येक कान्स फेस्टिव्हल हा तिच्या उपस्थितीशिवाय अपूर्णच आहे असं चाहत्यांना कायमच वाटतं. दरम्यान हा फिल्म फेस्टीव्हलला ऐश्वर्या क्लोझिंग सेरेमनीला उपस्थित असणार आहे असं म्हटलं जातं.

Published On: May 17, 2026 | 02:00 PM

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना 'या' 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा 'हा' रिपोर्ट

May 18, 2026 | 02:45 PM
May 18, 2026 | 02:41 PM
May 18, 2026 | 02:37 PM
May 18, 2026 | 02:34 PM
May 18, 2026 | 02:33 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM