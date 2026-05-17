Cannes Film Festival 2026 : कान्समध्ये मराठी कलाकारांचा धुरळा ; फ्रान्समधल्या त्या व्हिडीओला नेटकऱ्यांची पसंती

याचपाठोपाठ आता प्राजक्ता माळी, अंकिता वालावलकर, निवेदिता सराफ, अशोक सराफ, केदार जोशी यांचा फ्रान्समधील एक व्हिडीओ समोर आला आहे. कोकण हर्टेड गर्ल म्हणजेच अंकिता वालावलकरने कान्ससाठी फ्रान्सला जातानाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. कॅप्शनमध्ये अंकिता म्हणते की, आज या मंचावर उभं राहताना सर्वात मोठा अभिमान एका गोष्टीचा आहे की, मी माझ्या मराठीचं प्रतिनिधित्व करत आहे. यात तिने फिल्म फेस्टीवलसाठी मिळालेल्या आयडीचा देखील फोटो शेअर केला आहे. याशिवाय चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते आशुतोष गोवारीकर हे ‘इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया’चे (IFFI) म्हणून भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहेत.त्याच बरोबर अभिजात मराठी ओटीटी यांच्या सोशल मीडियावरुन देखील मराठी कलाकारांची फ्रान्सवारी होत असल्याचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला.
सध्या फ्रान्समधील मराठी कलाकारांचा हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. दरम्यान या सगळ्यात अनेकांना प्रश्न पडला ते ऐश्वर्या राय बद्दल. ऐश्वर्या ही अशी भारतीय अभिनेत्री आहे जिला कान्सची क्विन म्हटलं जातं. प्रत्येक कान्स फेस्टिव्हल हा तिच्या उपस्थितीशिवाय अपूर्णच आहे असं चाहत्यांना कायमच वाटतं. दरम्यान हा फिल्म फेस्टीव्हलला ऐश्वर्या क्लोझिंग सेरेमनीला उपस्थित असणार आहे असं म्हटलं जातं.
