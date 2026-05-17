UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer

Keir Starmer Resign News UK 2026 : ब्रिटिश राजकारणात सध्या अभूतपूर्व उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी लेबर पार्टी आणि पंतप्रधान कीर स्टारमर (Keir Starmer) यांच्या अडचणींमध्ये एकाच वेळी एवढी वाढ झाली आहे की, आता ब्रिटनमध्ये सत्ता बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडवून देणाऱ्या ‘एपस्टाईन फाईल्स’ (Epstein Files) मध्ये लेबर पार्टीच्या बड्या नेत्याचे नाव समोर आल्याने आणि नुकत्याच झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये पक्षाचा दारूण पराभव झाल्याने पंतप्रधान कीर स्टारमर लवकरच आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची दाट शक्यता आहे. ब्रिटिश मीडिया सूत्रांनुसार, स्टारमर यांनी आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांकडे पद सोडण्याची तयारी दर्शवली असून, स्वतःच्या पक्षातील ८० हून अधिक खासदारांनी त्यांना पायउतार होण्यास सांगितले आहे.
गुरुवारी ब्रिटनमधील १३६ प्रांतांमध्ये पार पडलेल्या स्थानिक निवडणुकांचे निकाल लेबर पार्टीसाठी अत्यंत लाजीरवाणे ठरले आहेत. जनतेने सत्ताधारी पक्षाला पूर्णपणे नाकारल्याचे या निकालांवरून स्पष्ट दिसत आहे. लेबर पार्टीने आपल्या २,२०० हून अधिक कौन्सिल जागांपैकी तब्बल १,२०० जागा गमावल्या आहेत. याउलट, नायजेल फराज यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या ‘रिफॉर्म यूके’ (Reform UK) पक्षाने १,४२२ जागा जिंकून ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे. स्काय न्यूजच्या अहवालानुसार, रिफॉर्म यूके पहिल्या स्थानावर, लेबर पार्टी ९८० जागांसह दुसऱ्या स्थानावर, लिबरल डेमोक्रॅट्स ८३४ जागांसह तिसऱ्या तर कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष ७५४ जागांसह चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?
हा पराभव केवळ इंग्लंडपुरता मर्यादित नसून वेल्स आणि स्कॉटलंडमध्येही लेबर पक्षाचा पराभव झाला आहे. वेल्समध्ये तब्बल २७ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर लेबर पक्षाला केवळ ९ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे, तर ‘प्लेड सायमरू’ हा पक्ष ४३ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. स्कॉटलंडमध्येही स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने ५८ जागांसह आघाडी मिळवली आहे, तर लेबर पार्टीची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. या राजकीय पतनामुळे कीर स्टारमर यांच्या नेतृत्वावर पक्षांतर्गत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Keir Starmer set to resign as UK Prime Minister this week after humiliat… https://t.co/v7kxCXCDRy via @YouTube — DivineAxiom (@DivineAxiom) May 12, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज
निवडणुकीतील पराभवापेक्षाही ज्या गोष्टीने ब्रिटिश जनतेला आणि सरकारला हादरवले आहे, ते म्हणजे ‘एपस्टाईन फाईल्स’मधील खुलासे. लेबर पार्टीचे अत्यंत वजनदार नेते पीटर मँडेलसन यांचे नाव या वादग्रस्त फाईल्समध्ये समोर आल्याने स्टारमर सरकार बॅकफूटवर आले आहे. सुरुवातीला पंतप्रधान स्टारमर यांनी “मी देशाला अराजकतेत लोटणार नाही आणि राजीनामा देणार नाही” अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, आता त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील ३ प्रमुख सदस्य राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याने आणि जनतेचा अविश्वास वाढल्याने पंतप्रधानांचा राजीनामा हा केवळ वेळेचा प्रश्न उरला आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.