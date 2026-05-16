Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

पुण्यात २२ ते २४ मे २०२६ दरम्यान सहावा ‘मराठी फिल्म फेस्टिव्हल’ रंगणार असून, Red FM आयोजित हा महोत्सव E-Square येथे पार पडणार आहे. शॉर्ट फिल्म स्पर्धेसाठी Film Critics Guild आणि Anupama Chopra यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 04:56 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • Red FM आयोजित हा महोत्सव पुण्यातील E-Square येथे पार पडणार
  • Jait Re Jait, Tighi, Gondhal आणि Dashavatar या चित्रपटांचा समावेश
  • Film Critics Guild आणि Anupama Chopra यांचे विशेष सहकार्य
Marathi Film Festival : पुण्यात पुन्हा एकदा मराठी सिनेमाचा जल्लोष अनुभवायला मिळणार असून, लोकप्रिय ‘मराठी फिल्म फेस्टिव्हल’चे सहावे पर्व २२ ते २४ मे २०२६ दरम्यान रंगणार आहे. Red FM आयोजित हा महोत्सव पुण्यातील E-Square येथे पार पडणार असून, प्रेक्षकांसाठी विनामूल्य खुला असणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील नवे प्रयोग, वैविध्यपूर्ण कथा आणि सर्जनशीलतेचा उत्सव साजरा करणाऱ्या या महोत्सवात यंदाही अनेक कलाकार, दिग्दर्शक आणि सिनेरसिक सहभागी होणार आहेत.

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

गेल्या पाच वर्षांत या महोत्सवाने मराठी चित्रपटप्रेमींच्या मनात खास स्थान निर्माण केले आहे. प्रादेशिक कथाकथनाला नवे व्यासपीठ मिळवून देत मराठी सिनेमाच्या समृद्ध परंपरेला पुढे नेण्याचे काम या फेस्टिव्हलने सातत्याने केले आहे. त्यामुळेच हा महोत्सव आता राज्यातील महत्त्वाच्या सिनेमोत्सवांपैकी एक मानला जातो. यंदाच्या पर्वात समकालीन चित्रपटांसोबतच काही गाजलेल्या क्लासिक चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन होणार आहे. त्यामध्ये Jait Re Jait, Tighi, Gondhal आणि Dashavatar या चित्रपटांचा समावेश आहे. याशिवाय कलाकार-दिग्दर्शकांसोबत संवाद, पॅनल डिस्कशन्स आणि बदलत्या प्रादेशिक कथनशैलीवर चर्चासत्रेही आयोजित करण्यात येणार आहेत.

या सोहळ्यात Mahesh Manjrekar, Amruta Subhash, Girish Kulkarni, Shivraj Waichal आणि Siddharth Jadhav यांच्यासह मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यंदाच्या महोत्सवातील विशेष आकर्षण ठरणार आहे ज्येष्ठ अभिनेत्री Suhas Joshi यांना प्रदान करण्यात येणारा ‘लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड’. रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीत पाच दशकांहून अधिक काळ दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे.

फ्रान्सच्या मातीत येणार मराठमोळं वादळ! मराठी सिनेसृष्टीचे ‘हे’ सितारे झळकणार Cannes Film Festival 2026 सोहळ्यात

उदयोन्मुख दिग्दर्शक आणि नव्या पिढीतील कथाकारांना व्यासपीठ मिळावे यासाठी शॉर्ट फिल्म स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी Film Critics Guild आणि Anupama Chopra यांचे सहकार्य लाभले आहे. याबाबत बोलताना रेड एफएमच्या संचालिका आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी Nisha Narayanan यांनी सांगितले की, प्रादेशिक कथा अधिक व्यापक सांस्कृतिक व्यासपीठावर पोहोचाव्यात हा त्यांचा कायम प्रयत्न राहिला आहे. मराठी सिनेमातील सर्जनशीलतेचा गौरव करत नव्या पिढीतील कथाकारांना प्रोत्साहन देण्याची संधी या महोत्सवातून मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Web Title: When will the marathi film festival be organized in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 04:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार
1

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी
2

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

Pune Crime: लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा धुमाकूळ! ‘AJ’ फर्निचर मॉलवर गोळीबार; हा फक्त ट्रेलर…
3

Pune Crime: लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा धुमाकूळ! ‘AJ’ फर्निचर मॉलवर गोळीबार; हा फक्त ट्रेलर…

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश
4

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

May 16, 2026 | 04:55 PM
8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

May 16, 2026 | 04:49 PM
Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

May 16, 2026 | 04:43 PM
शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

May 16, 2026 | 04:43 PM
MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

May 16, 2026 | 04:27 PM
प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा

प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा

May 16, 2026 | 04:19 PM
Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा

Tula Japnar Ahe Fame : गुरुजींनी केलेलं भाकित ; तुमचा शेवटचा दिवस… “तुला जपणार आहे” फेम ‘या’ अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा

May 16, 2026 | 04:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM