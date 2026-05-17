Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

पुण्यातील मुळशी तालुक्यात रिक्षा आणि फॉर्च्यूनर गाडीची भीषण धडक होऊन रिक्षाचालक विकास पारखे यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेंगडे यांच्यासह तिघेजण जखमी झाले असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 01:57 PM
ACCIDENT (फोटो सौजन्य- PINTEREST)
  • मुळशीतील चंदू-मुलखेड रस्त्यावर रिक्षा आणि फॉर्च्यूनरची भीषण धडक
  • रिक्षाचालक विकास पारखे यांचा जागीच मृत्यू, तिघेजण गंभीर जखमी
  • फॉर्च्यूनर चालकाविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल; तपास सुरू
पुणे: पुण्यातून एक भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. रिक्षा आणि फॉर्च्यूनर गाडीची धडक झाली. ही धडक एवढी भीषण होती की रिक्षा चालकाचा जागीच दुर्देवी मृत्यू झाला. तर फॉर्च्युनर कार मध्ये असलेले तिघे जण गंभीर जखमी झाले. यात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेंगडे हे देखील होते. यांच्या देखील डोक्याला दुखापत झाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

विकास अर्जुन पारखे असं मृत्यू झालेल्या रिक्षा चालकाचे नाव आहे. पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील चंदू मुलखेड रस्त्यावर रिक्षा आणि फॉर्च्यूनर गाडीची भीषण धडक झाली. ही धडक एवढी जोरदार होती की रिक्षा चालकाचा घटनास्थळी दुर्देवी मृत्यू झाला. तर फॉर्च्यूनर मधील तिघेजण जखमी झाले. या अपघातात दोन्ही गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य करायला सुरुवात केली. जखमींना तातडीने उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर अपघातानंतर अभिमन्यू अर्जुन पारखी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून फॉर्च्यून चालकावर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी रिक्षा चालकाचा मृतदेह ताब्यात घेतले असून या प्रकरणाचा पौड पोलीस तपास करत आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूरच प्रकरण ताज असतानाचा आता पुणे शहरात आणखी एक अशीच घटना उघडकीस आली आहे. शहरातील पर्वती भागात अशीच एक घटना घडली होती. मात्र आता येवलेवाडी परिसरात पण अशीच एक घटना घडली आहे. ही घटना वाचून तुमच्या ही तळपायाची आग मस्तकात जाईल. नसरापूर प्रकरणात आरोपीने मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. दुसरीकडे आता तशीच काहीशी घटना घडली आहे. एका ९ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आहे. येवलेवाडी पोलीस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी हा तिचा चुलत आजोबाच असल्याचं समोर आल आहे. आरोपी आजोबाला अटक करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघातात मृत्यू झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव काय होते?

    Ans: अपघातात मृत्यू झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव विकास अर्जुन पारखे होते.

  • Que: या अपघातात कोण जखमी झाले?

    Ans: ठाकरे गटाचे पुणे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेंगडे यांच्यासह तिघेजण जखमी झाले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: फिर्यादीच्या आधारे फॉर्च्यूनर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून पौड पोलीस तपास करत आहेत.

