दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

Updated On: May 17, 2026 | 01:37 PM
दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली 'ही' मोठी कारवाई

सासवड : १३ मे रोजी रात्री दिवे घाटात हातात नंग्या तलवारी आणि लोखंडी कोयते घेवून भररस्त्यात नंगानाच करणाऱ्या टोळी विरोधात सासवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ४० ते ५० बुलेटगाड्या आणि त्यावरील चालक आणि त्यांचे सहकारी अशा एकूण १०० व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावरील कारवाईकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे.

 

१३ मे रोजी रात्री ११ वाजलेपासून १४ मे च्या दीड वाजेपर्यंत दिवे घाटात या टोळीचा नंगानाच सुरु होता. रस्त्याने येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहन चालकानाही दमदाटी करण्यात येत होती. एवढेच नाही तर घाट परिसरातील छोट्या दुकांदाराना दमदाटी करून त्यांची दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले होते. त्याचबरोबर पालखी महामार्ग बायपासवर हे बुलेटस्वार व इतर दुचाकीस्वार गर्दी जमाव जमवुन त्यांच्या हातामध्ये कोयते व दुचाकी गाड्यांचे मोठमोठ्याने कर्कश आवाज करीत दहशत माजवीत होते.

सासवड पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी घाटाकडे धाव घेतली. मात्र त्यांना पाहून रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत सर्वजण पळून गेले. त्यानंतर मोबाईल वरील चित्रीकरण पाहून पोलीस कॉन्स्टेबल सागर कोरडे यांनी भारतीय न्याय सहिता (२०२३) कलम १८९(२), १९१(२), १९१ (३), १९०,२८१,२८५, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १९५१ चे कलम ११०, ११२,११७,१३५, आर्म अॅक्ट कलम ४ (२५), मोटार वाहन कायदा कमल १८४ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी आमदार रोहित पवार यांनी सदर घटनेचा व्हिडीओ सोशेल मिडीया वर शेअर करीत दहशत माजविणाऱ्या टोळी विरोधात गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावे अशी मागणी केली होती. दरम्यान आता गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलीस उपनिरीक्षक अर्चना पाटील संबंधित टोळीचा शोध घेत आहेत. त्यामुळे आता या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: May 17, 2026 | 01:37 PM

