Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

एका ९ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आहे . येवलेवाडी पोलीस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . या प्रकरणातील आरोपी हा तिचा चुलत आजोबा च असल्याचं समोर आल आहे . आरोपी आजोबाला अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 01:48 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • येवलेवाडी येथे ९ वर्षीय मुलीवर चुलत आजोबाकडून लैंगik अत्याचार झाल्याचा आरोप
  • कुटुंबीय बाहेर गेल्याची संधी साधून आरोपीने घरीच घृणास्पद कृत्य केले
  • तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली; कठोर शिक्षेची मागणी जोरात सुरू
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूरच प्रकरण ताज असतानाचा आता पुणे शहरात आणखी एक अशीच घटना उघडकीस आली आहे. शहरातील पर्वती भागात अशीच एक घटना घडली होती. मात्र आता येवलेवाडी परिसरात पण अशीच एक घटना घडली आहे. ही घटना वाचून तुमच्या ही तळपायाची आग मस्तकात जाईल. नसरापूर प्रकरणात आरोपीने मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. दुसरीकडे आता तशीच काहीशी घटना घडली आहे. एका ९ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आहे. येवलेवाडी पोलीस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी हा तिचा चुलत आजोबाच असल्याचं समोर आल आहे. आरोपी आजोबाला अटक करण्यात आली आहे.

पर्वतीमध्ये आजोबानेच केला होता लैंगिक अत्याचार करायचा प्रयत्न 

लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडित मुलीच वय अवघ ९ वर्षाच आहे. या मुलीवर तिच्या चुलत आजोबाकडून अत्याचार करण्यात आला. धनराज झुपरे बालाटी (रा . नेपाळ) अस या आरोपी नराधम आजोबाच नाव आहे. हे सगळे पुण्यात राहतात. कामावर गेले असताना घरात कोणी नाही याची माहिती त्याने घेतली आणि घरात जाऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आहे. जेव्हा कामावरून सगळे घरी आले तेव्हा तिने हा सगळा प्रकार सांगितला. नंतर कुटुंबाने जाऊन तक्रार दिल्यावर आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलिस करत आहेत.

शिवसेना शिंदे गटाने केल आंदोलन पोलीस स्टेशन वर काढला मोर्चा

या प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी आज शिवसेना शिंदे गटाने पुण्यात आंदोलन केल. खडी मशीन चौक ते पोलीस स्टेशन असा काढला मोर्चा. या मोर्च्यात हातात फलक घेवून फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. या आधी नसरापूर घडल आता येवलेवाडी आरोपींना धाक राहील नाही. या प्रकरणाचा तपास कडक कारवाई करावी यासाठी आज आंदोलन करण्यात आल. पोलीस स्टेशन शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या मांडण्यात आला होता. कुटुंबाला न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित मुलीचे वय किती आहे?

    Ans: पीडित मुलीचे वय अवघे ९ वर्षे आहे.

  • Que: आरोपीला पोलिसांनी अटक केली का?

    Ans: होय, तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

  • Que: या प्रकरणानंतर कोणते आंदोलन करण्यात आले?

    Ans: आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना शिंदे गटाने मोर्चा आणि आंदोलन केले.

