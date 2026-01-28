Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला यांच्या नात्यात दुरावा? अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांमध्ये खळबळ

अभिनेत्याची पत्नी आणि टीव्ही अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामुळे गौरव खन्नाच्या चाहत्यांना आश्चर्य वाटले आहे.

Jan 28, 2026 | 05:24 PM
बिग बॉस १९ चा विजेता गौरव खन्ना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अभिनेत्याची पत्नी आणि टीव्ही अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामुळे गौरव खन्नाच्या चाहत्यांना आश्चर्य वाटले आहे. आकांक्षाच्या पोस्टनंतर सोशल मीडिया वापरकर्ते त्यांच्या नात्यात काही समस्या आहेत का असा प्रश्न विचारत आहेत. या पोस्टमध्ये आकांक्षा चमोलाने नातेसंबंध, गरजा आणि हृदय याबद्दल लिहिले आहे, ज्यामुळे तिच्या आणि गौरव खन्नाच्या चाहत्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

आकांक्षाने इंस्टाग्रामवर एक गूढ पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यात तिने लिहिले आहे की, “केवळ गरजेवर आधारित असलेल्या नात्यात, हृदय नेहमीच कुर्बानी देते.” अभिनेत्रीने तिच्या पोस्टला कॅप्शन दिले आहे, “जेव्हा आपल्याला वाटते की आपण तयार आहोत, तेव्हा आपण तयार नाही.” चाहत्यांनी तिच्या आणि गौरवमध्ये सर्व काही ठीक आहे का असे विचारत कमेंट सेक्शनमध्ये गर्दी केली. तिच्या पोस्टमुळे अनेक अफवा निर्माण झाल्या आहे. काहींना वाटते की ही पोस्ट त्यांच्या नात्यातल्या दुरावा किंवा त्यांच्याभोवती असलेल्या अलिकडच्या वादांबद्दल एक मूक संदेश आहे.

आकांक्षा चमोलाने अद्याप या पोस्टबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, परंतु चाहते असा अंदाज लावत आहेत की तिच्या आणि गौरवमध्ये काहीतरी चालू आहे. बिग बॉस १९ मध्ये प्रवेश केल्यापासून गौरव खन्नाचे वैयक्तिक आयुष्य चर्चेत आहे. विशेषतः, त्याने शोमध्ये वडील होण्याची इच्छा व्यक्त केली. या दरम्यान, त्याने सांगितले की त्याला वडील व्हायचे आहे, परंतु आकांक्षा त्यासाठी तयार नव्हती. यानंतर, गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोलाचे वैयक्तिक आयुष्य चर्चेचा विषय बनले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट

काही दिवसांपूर्वीच, गौरव खन्नाने बिग बॉस १९ च्या विजयानंतर एका सक्सेस पार्टीचे आयोजन केले होते, जिथे आकांक्षा बेफिकीरपणे नाचताना दिसली. व्हिडिओ समोर येताच तिला ट्रोलर्सनी लक्ष्य केले, त्यानंतर गौरव खन्नाने तिचा बचाव केला. हंगामा स्टुडिओशी बोलताना गौरव म्हणाला, “आकांक्षा ज्या मुलींसोबत नाचत होती त्या माझ्या पब्लिसिस्टच्या टीमच्या सदस्य होत्या, ज्यांनी बिग बॉस १९ मध्ये माझ्या काळात खूप मेहनत घेतली होती. ती त्यांची सक्सेस पार्टी होती, ज्यामध्ये आम्ही सहभागी झालो होतो. आणि मला नाचायला जास्त आवडत नसल्याने, माझी पत्नी आकांक्षाला वाटले की तिने त्यांच्यात सामील व्हावे.”

Jan 28, 2026 | 05:24 PM

