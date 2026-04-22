नांदेड पोलिसांची मोठी कारवाई; १० घरफोडी गुन्ह्यांचा छडा; ७८ लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त

Nanded News : नांदेड : नांदेड पोलिसांनी घरफोडी आणि चोरीच्या मालिकेतील गुन्ह्यांचा यशस्वी छडा लावत १९ गुन्हे उघडकीस आणले असून ४४.५ तोळे सोने, १७१.४ तोळे चांदी तसेच इतर मालमत्ता असा एकूण ७८ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक अबिनाशकुमार यांनी पत्रकारांना दिली. भाग्यनगर, शिवाजीनगर आणि विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दाखल असलेल्या घरफोडी व चोरीच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणी पोलिसांनी ५ आरोपींना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून सखोल चौकशी करण्यात आली. आरोपींनी विविध भागात घरफोड्या करून चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. सोहेब अब्दुल सत्तार (रा. जवाहरनगर नांदेड वय १९), प्रदीपकुमार विरेंद्रप्रसाद कौरी (रा.धनेगाव बळीरामपूर वय १९), अर्जुन पुरूषोत्तम मोरे (रा. चौफाळा मरघाट वय २८), शेख नईम शेख मैनोद्दीन (रा. कैलासनगर, नांदेड, वय २२), आशा हरिशचंद्र तेलंग (वय ५६ रा. शाहूनगर, नांदेड) अशी आरोपींची नावे आहे.
तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण (सीडीआर, डंप डेटा) आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा माग काढला.
४४.५ तोळे सोन्याचे दागिणे
४४.५ तोळे सोन्याचे दागिने (किमत अंदाजे ६८,८०,८५०), १७१.४ तोळे चांदीचे दागिने (४,५४, २१०), एक कार, तीन दुचाकी आणि इतर साहित्य (५,००,०००) असा एकूण ७८,३५,०६०चा ऐवज समाविष्ट आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, अपर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील, उपअधीक्षक सुरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक उदय खंडेराय, भाग्यनगरचे पोलिस निरीक्षक संतोष तांबे, गुन्हे शाखेचे महेश माळी, विनोद देशमुख, पोलिस उपनिरीक्ष नरेश वाडेवाले, जमादार विशाल माळवे, महिला जमादार कैलगंदरे, विष्णुकांत मुंडे, सुधाकर मलदोडे, राहुल लाटकर, नागनाथ धुले, आदिनाथ पठाण, अंकुश कांबळे (सर्व भाग्यनगर पोलिस ठाणे) पोलिस उपनिरीकक्षक मारोती चव्यण, जमादार राजेंद्र सिटीकर, दीपक ओढणे, महिला कर्मचारी सिमा पठाण, पोलिस कर्मचारी दाविद पिडगे (सायबर सेल) यांनी केली.
तिहेरी खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी जेरबंद
नांदेड तिहेरी खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी घटना घडल्यानंतर तात्काळ फरार झाला होता. तपासादरम्यान तो देगलूर नाका परिसरात एका व्यक्तीच्या संपर्कात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या धाग्यावरून स्थानिक गुन्हे शाखेने तपासाची सूत्रे वेगाने हलवली. पोलिसांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ‘शाहरुख उर्फ कबुतर’ याचा ठावठिकाणा लागला. अखेर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या
पथकाने रात्री उशिरा तेलंगणा राज्यातून त्याला अटक केली. आरोपीला ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी नांदेडकडे आणण्यात येत आहे. या अटकेमुळे तिहेरी खून प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळणार असून, इतर आरोपींचा शोध घेण्याचे कामही सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.