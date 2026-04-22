वडील-मुलाच्या नात्यावर आधारित ‘वक्त’ चित्रपट पाहण्याचा अक्षय कुमारचा सल्ला चर्चेत, जाणून घ्या कारण

अक्षय कुमारने विपुल अमृतलाल शाह यांच्या कार्याची प्रशंसा करत या चित्रपटाची पुन्हा आठवण करून दिली. ‘वक्त’सारख्या कथानकामुळे प्रेक्षकांना भावनिक अनुभव मिळतो आणि असा सिनेमा प्रत्येक पिढीने पाहावा, असे मतही व्यक्त केले.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:39 PM
विपुल अमृतलाल शाह हे असे निर्माता-दिग्दर्शक आहेत ज्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीला अनेक दर्जेदार आणि भावनिक कथा दिल्या आहेत. त्यांच्या उल्लेखनीय चित्रपटांपैकी एक म्हणजे 2005 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम’, ज्यामध्ये वडील आणि मुलाच्या नात्याचे भावनिक आणि वास्तवदर्शी चित्रण करण्यात आले आहे.

हा चित्रपट आजही त्याच्या हृदयस्पर्शी कथानकामुळे प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान राखून आहे. कौटुंबिक नात्यांमधील प्रेम, जबाबदारी आणि वेळेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा सिनेमा अनेकांसाठी संस्मरणीय ठरला आहे.

अलीकडेच अभिनेता अक्षय कुमारने विपुल अमृतलाल शाह यांच्या कार्याची प्रशंसा करत या चित्रपटाची पुन्हा आठवण करून दिली. ‘वक्त’सारख्या कथानकामुळे प्रेक्षकांना भावनिक अनुभव मिळतो आणि असा सिनेमा प्रत्येक पिढीने पाहावा, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.

एका मुलाखतीदरम्यान अक्षय कुमारने विपुल अमृतलाल शाह यांची स्तुती करत म्हटले, “विपुल यांनी आणखी एक खूप चांगला चित्रपट बनवला होता… मला वाटतं तो चित्रपट प्रत्येक मुलाने आपल्या वडिलांसोबत आणि प्रत्येक वडिलांनी आपल्या मुलासोबत पाहायला हवा. आपल्या मुलासोबत पाहण्यासाठी हा चित्रपट शंभर टक्के योग्य आहे.”

विपुल अमृतलाल शाह यांनी निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलेला ‘वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम’ हा एक उत्कृष्ट चित्रपट आहे, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोप्रा, शेफाली शाह, राजपाल यादव आणि बोमन इराणी यांसारख्या कलाकारांनी काम केले आहे. भावना, विनोद आणि नाट्य यांचा उत्तम संगम असलेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनाला भिडले आणि आजही तो लोकांच्या आवडत्या चित्रपटांपैकी एक आहे. चित्रपटाची कथा ईश्वरचंद्र ठाकूर (बच्चन) यांच्या भोवती फिरते, जे एक श्रीमंत उद्योगपती आहेत आणि आपल्या बिघडलेल्या मुलगा आदित्य ठाकूर (कुमार) याला वेळेत जीवनातील महत्त्वाचे धडे शिकवण्यासाठी अचानक कठोर होतात.

‘द केरळ स्टोरी 2’ च्या प्रचंड यशानंतर, विपुल अमृतलाल शाह आपल्या ‘सनशाइन पिक्चर्स’ या बॅनरखाली अनेक रोमांचक प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहेत. यामध्ये मनोज बाजपेयी यांच्या पॉलिटिकल थ्रिलर ‘गव्हर्नर’ची सर्वाधिक उत्सुकता आहे, जो एक दमदार कथा सादर करणार आहे. आणखी एक मोठा चित्रपट ‘हिशेब’ आहे, जो एक हाय-स्टेक हीस्ट ड्रामा आहे. हा चित्रपट स्वतः शाह दिग्दर्शित करत आहेत आणि यात जयदीप अहलावत आणि शेफाली शाह

Published On: Apr 22, 2026 | 03:39 PM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM