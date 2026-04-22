वडील-मुलाच्या नात्यावर आधारित ‘वक्त’ चित्रपट पाहण्याचा अक्षय कुमारचा सल्ला चर्चेत, जाणून घ्या कारण

विपुल अमृतलाल शाह हे असे निर्माता-दिग्दर्शक आहेत ज्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीला अनेक दर्जेदार आणि भावनिक कथा दिल्या आहेत. त्यांच्या उल्लेखनीय चित्रपटांपैकी एक म्हणजे 2005 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम’, ज्यामध्ये वडील आणि मुलाच्या नात्याचे भावनिक आणि वास्तवदर्शी चित्रण करण्यात आले आहे.
हा चित्रपट आजही त्याच्या हृदयस्पर्शी कथानकामुळे प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान राखून आहे. कौटुंबिक नात्यांमधील प्रेम, जबाबदारी आणि वेळेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा सिनेमा अनेकांसाठी संस्मरणीय ठरला आहे.
अलीकडेच अभिनेता अक्षय कुमारने विपुल अमृतलाल शाह यांच्या कार्याची प्रशंसा करत या चित्रपटाची पुन्हा आठवण करून दिली. ‘वक्त’सारख्या कथानकामुळे प्रेक्षकांना भावनिक अनुभव मिळतो आणि असा सिनेमा प्रत्येक पिढीने पाहावा, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.
एका मुलाखतीदरम्यान अक्षय कुमारने विपुल अमृतलाल शाह यांची स्तुती करत म्हटले, “विपुल यांनी आणखी एक खूप चांगला चित्रपट बनवला होता… मला वाटतं तो चित्रपट प्रत्येक मुलाने आपल्या वडिलांसोबत आणि प्रत्येक वडिलांनी आपल्या मुलासोबत पाहायला हवा. आपल्या मुलासोबत पाहण्यासाठी हा चित्रपट शंभर टक्के योग्य आहे.”
विपुल अमृतलाल शाह यांनी निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलेला ‘वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम’ हा एक उत्कृष्ट चित्रपट आहे, ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोप्रा, शेफाली शाह, राजपाल यादव आणि बोमन इराणी यांसारख्या कलाकारांनी काम केले आहे. भावना, विनोद आणि नाट्य यांचा उत्तम संगम असलेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनाला भिडले आणि आजही तो लोकांच्या आवडत्या चित्रपटांपैकी एक आहे. चित्रपटाची कथा ईश्वरचंद्र ठाकूर (बच्चन) यांच्या भोवती फिरते, जे एक श्रीमंत उद्योगपती आहेत आणि आपल्या बिघडलेल्या मुलगा आदित्य ठाकूर (कुमार) याला वेळेत जीवनातील महत्त्वाचे धडे शिकवण्यासाठी अचानक कठोर होतात.
‘द केरळ स्टोरी 2’ च्या प्रचंड यशानंतर, विपुल अमृतलाल शाह आपल्या ‘सनशाइन पिक्चर्स’ या बॅनरखाली अनेक रोमांचक प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहेत. यामध्ये मनोज बाजपेयी यांच्या पॉलिटिकल थ्रिलर ‘गव्हर्नर’ची सर्वाधिक उत्सुकता आहे, जो एक दमदार कथा सादर करणार आहे. आणखी एक मोठा चित्रपट ‘हिशेब’ आहे, जो एक हाय-स्टेक हीस्ट ड्रामा आहे. हा चित्रपट स्वतः शाह दिग्दर्शित करत आहेत आणि यात जयदीप अहलावत आणि शेफाली शाह