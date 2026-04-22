Railway News : पुणेकरांसाठी मोठी संधी! ‘भारत गौरव’ ट्रेनने ५ तीर्थक्षेत्रांचे मिळणार दर्शन

पुण्यातून भारत गौरव’ विशेष ट्रेनद्वारे १२ दिवसांची पुरी–कामाख्या–बैद्यनाथ धाम यात्रा सुरू होणार आहे. २५ जून पासून या यात्रेला सुरुवात होणार आहे. यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल.

Updated On: Apr 22, 2026 | 04:29 PM
IRCTC Launches ‘Bharat Gaurav’ Train from Pune for 5-Destination Pilgrimage Tour

Railway News : पुणेकरांसाठी मोठी संधी! 'भारत गौरव' ट्रेनने ५ तीर्थक्षेत्रांचे मिळणार दर्शन

  • IRCTCची पुण्यातून धार्मिक यात्रा
  • १२ दिवसांची विशेष ट्रेन जाहीर
  • जाणून घ्या
Bharat Gaurav Tourist Train : पुणे :  पुणे करांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आयआरसीटीसी तर्फे ‘भारत गौरव’ विशेष पर्यटक ट्रेनद्वारे पुणे रेल्वे स्थानकावरून पुरी–कामाख्या–बैद्यनाथ धाम अशी धार्मिक यात्रा २५ जूनपासून सुरू करण्यात येणार आहे. ही यात्रा एकूण १२ दिवसांची असून भाविकांना एकाच प्रवासात देशातील अनेक प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घेण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. याबाबतची माहिती आयआरसीटीसीचे पश्चिम विभाग प्रवक्ते डॉ. ए. के. सिंह यांनी दिली.

या विशेष यात्रेत ओडिशातील जगन्नाथ मंदिर (पुरी), आसाममधील कामाख्या मंदिर (गुवाहाटी), झारखंडमधील बैद्यनाथ धाम (जसीडीह) यांसह वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी) तसेच राम जन्मभूमी मंदिर (अयोध्या) या प्रमुख धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व सुविधा असलेल्या या पॅकेजची सुरुवात प्रति व्यक्ती २२,७७० रुपयांपासून करण्यात आली आहे. यामुळे हे धार्मिक पर्यटनासाठी एक सर्वसमावेशक पॅकेज ठरणार आहे.

या विशेष ट्रेनसाठी पुण्यासह, लोणावळा, कर्जत, पनवेल, कल्याण, नाशिक, मनमाड, चाळीसगाव जंक्शन, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, वर्धा आणि नागपूर या स्थानकांवर चढण्याची व उतरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना महाराष्ट्रातील विविध भागांतील यात्रेचा लाभ घेता येणार आहे.

प्रवासी आपल्या सोयीप्रमाणे इकोनॉमी स्लीपर (एसएल), स्टँडर्ड ३ एसी तसेच कम्फर्ट २ एसी या श्रेणींमधून विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या ट्रेनची एकूण क्षमता ७५० प्रवाशांची असून किमान ४५० प्रवाशांनी आरक्षण केल्यावर ही गाडी चालविण्यात येणार असल्याची माहिती आयआरसीटीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय शर्मा यांनी दिली. या यात्रेसाठी नोंदणी आयआरसीटीसीच्या पर्यटन संकेतस्थळावर सुरू करण्यात आली आहे.

पॅकेजची प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • २ एसी, ३ एसी आणि नॉन-एसी स्लीपरमधील आरामदायी रेल्वे प्रवास
  • बजेट हॉटेलमध्ये निवास व्यवस्था (डबल/ट्रिपल/क्वाड शेअरिंग)
  • प्रवासादरम्यान शुद्ध शाकाहारी भोजनाची सोय
  • एसी/नॉन-एसी वाहनांद्वारे स्थानिक प्रवास व पर्यटन स्थळांचे दर्शन
  • संपूर्ण प्रवासासाठी विमा संरक्षण
धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार 

धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने आयआरसीटीसीचा हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असून, आगामी काळात अशा प्रकारच्या आणखी विशेष ट्रेन सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

