Railway News : पुणेकरांसाठी मोठी संधी! ‘भारत गौरव’ ट्रेनने ५ तीर्थक्षेत्रांचे मिळणार दर्शन

या विशेष यात्रेत ओडिशातील जगन्नाथ मंदिर (पुरी), आसाममधील कामाख्या मंदिर (गुवाहाटी), झारखंडमधील बैद्यनाथ धाम (जसीडीह) यांसह वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी) तसेच राम जन्मभूमी मंदिर (अयोध्या) या प्रमुख धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व सुविधा असलेल्या या पॅकेजची सुरुवात प्रति व्यक्ती २२,७७० रुपयांपासून करण्यात आली आहे. यामुळे हे धार्मिक पर्यटनासाठी एक सर्वसमावेशक पॅकेज ठरणार आहे.
या विशेष ट्रेनसाठी पुण्यासह, लोणावळा, कर्जत, पनवेल, कल्याण, नाशिक, मनमाड, चाळीसगाव जंक्शन, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, वर्धा आणि नागपूर या स्थानकांवर चढण्याची व उतरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना महाराष्ट्रातील विविध भागांतील यात्रेचा लाभ घेता येणार आहे.
प्रवासी आपल्या सोयीप्रमाणे इकोनॉमी स्लीपर (एसएल), स्टँडर्ड ३ एसी तसेच कम्फर्ट २ एसी या श्रेणींमधून विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या ट्रेनची एकूण क्षमता ७५० प्रवाशांची असून किमान ४५० प्रवाशांनी आरक्षण केल्यावर ही गाडी चालविण्यात येणार असल्याची माहिती आयआरसीटीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय शर्मा यांनी दिली. या यात्रेसाठी नोंदणी आयआरसीटीसीच्या पर्यटन संकेतस्थळावर सुरू करण्यात आली आहे.
धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने आयआरसीटीसीचा हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असून, आगामी काळात अशा प्रकारच्या आणखी विशेष ट्रेन सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
