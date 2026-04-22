Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Kagiso Rabada Viral Video Controversy Ipl 2026 Gujarat Titans News

Kagiso Rabada Viral Video: गुजरात टायटन्सचा स्टार गोलंदाज कागिसो रबाडा अडचणीत? हॉटेलमधील ‘तो’ व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

गुजरात टायटन्सचा वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडाचा हॉटेलमधील एक वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आयपीएल 2026 मधील या घटनेमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले असून, रबाडाच्या शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

Updated On: Apr 22, 2026 | 04:21 PM
गुजरात टायटन्सचा स्टार गोलंदाज कागिसो रबाडा अडचणीत? (Photo Credit- X)

गुजरात टायटन्सचा स्टार गोलंदाज कागिसो रबाडा अडचणीत? (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • गुजरात टायटन्सचा स्टार गोलंदाज कागिसो रबाडा अडचणीत?
  • हॉटेलमधील ‘तो’ व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
  • पाहा व्हिडिओ…
Kagiso Rabada Viral Video News: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL 2026) रोमांचक टप्प्यात सध्या मैदानाबाहेरील एका घटनेने क्रीडा वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. गुजरात टायटन्सचा (GT) वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडा याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, यामध्ये तो सिगरेट ओढताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. अद्याप या व्हिडिओची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी चाहत्यांमध्ये मात्र यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

व्हायरल व्हिडिओचे नेमके सत्य काय?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या क्लिपमध्ये रबाडासारखी दिसणारी एक व्यक्ती सिगरेट ओढताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ गुजरात टायटन्सच्या टीम हॉटेलमधील असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. व्हिडिओमध्ये रबाडासोबत इतरही काही व्यक्ती दिसत असून, त्या संघाशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आणि कुठला आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर सध्या संभ्रमावस्था कायम आहे.

पर्पल कॅपच्या शर्यतीत रबाडा सातव्या स्थानी

मैदानावर कागिसो रबाडाची कामगिरी यंदाच्या हंगामात अत्यंत प्रभावी राहिली आहे. तो सध्या पर्पल कॅपच्या शर्यतीत सातव्या क्रमांकावर आहे. त्याने आतापर्यंत 6 सामन्यांत 10 गडी बाद केले आहेत. 22.20 ची सरासरी आणि 9.73 च्या इकॉनॉमी रेटसह तो गुजरातच्या गोलंदाजीचा मुख्य आधार ठरला आहे. अशा परिस्थितीत समोर आलेल्या या वादग्रस्त व्हिडिओमुळे त्याच्या प्रतिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

LSG Vs RR: शामी विरुद्ध Vaibhav Suryvanshi रंगणार सामना; पहा दोन्ही संघांची Playing 11

जुन्या वादाची पुन्हा चर्चा

या नवीन व्हिडिओमुळे रबाडाच्या शिस्तभंगाच्या जुन्या प्रकरणांना पुन्हा उजाळा मिळाला आहे. गेल्या आयपीएल हंगामात ‘साऊथ आफ्रिकन इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रग फ्री स्पोर्ट्स’ने रबाडावर एका महिन्याची बंदी घातली होती. त्या काळात त्याने स्पर्धेतून तात्पुरती माघार घेतली होती. डोपिंग प्रकरणाची सविस्तर माहिती कधीही सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती, ज्यामुळे त्यावेळीही अनेक तर्क-वितर्क लढवले गेले होते.

गुजरात टायटन्ससमोर आरसीबीचे आव्हान

गुजरात टायटन्सचा संघ सध्या गुणतालिकेत सहाव्या क्रमांकावर असून प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहे. येत्या 24 एप्रिल रोजी बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गुजरातचा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) विरुद्ध होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण सामन्यापूर्वी रबाडाबाबतचा हा वाद संघासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.

यापूर्वीही क्रिकेटपटू झालेत ट्रोल

आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला राजस्थान रॉयल्सचा फिरकीपटू युझवेंद्र चहल याचाही अशाच प्रकारचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडिओमध्ये चहल कथितरित्या धूम्रपान करत गाडी चालवताना दिसत होता. त्या प्रकरणाचीही पुष्टी झाली नव्हती, तरीही सोशल मीडियावर खेळाडूंच्या शिस्तीबाबत मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली होती.

RR Vs LSG Pitch Report: कशी असणार एकानाची खेळपट्टी; टॉस जिंकून ‘हा’ निर्णय घेतल्यास…

Web Title: Kagiso rabada viral video controversy ipl 2026 gujarat titans news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 04:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री
1

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral
2

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर
3

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव
4

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM