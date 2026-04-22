महाराष्ट्राचं ‘लय भारी’ जोडपं, आता लालपरीचा चेहरा! “जेनेलिया रितेश देशमुख” ST चे नवे Brand Ambassador

महाराष्ट्र एसटीच्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’साठी Riteish Deshmukh आणि Genelia Deshmukh यांची ५ वर्षांसाठी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

Updated On: Apr 22, 2026 | 03:31 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

  • मुंबईतील मंत्रालयात Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते करार सोहळा पार पडला.
  • या कार्यक्रमाला Eknath Shinde आणि Pratap Sarnaik उपस्थित होते.
  • लोकप्रिय कलाकारांमुळे रस्ता सुरक्षा संदेश अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आणि परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी लोकप्रिय अभिनेता Riteish Deshmukh आणि अभिनेत्री Genelia Deshmukh यांची पुढील पाच वर्षांसाठी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एसटीच्या जनजागृती उपक्रमांना नवे बळ मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या नियुक्तीचा अधिकृत करार हस्तांतरण सोहळा बुधवारी मंत्रालयात पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते या दोन्ही कलाकारांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde, परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष Pratap Sarnaik तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

राज्य सरकारकडून रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक शिस्त याबाबत जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने विविध मोहिमा राबवल्या जात आहेत. मात्र, या मोहिमा अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी लोकप्रिय चेहऱ्यांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांची निवड करण्यात आली आहे. हे दोघेही महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय असल्याने त्यांच्या माध्यमातून संदेश अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

‘रस्ता सुरक्षा अभियान’ अंतर्गत वाहतूक नियमांचे पालन, हेल्मेट आणि सीटबेल्टचा वापर, वेगमर्यादेचे पालन, मद्यपान करून वाहन चालविण्याचे दुष्परिणाम अशा विविध बाबींवर जनजागृती केली जाते. या मोहिमेतून दरवर्षी हजारो नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता या उपक्रमात प्रसिद्ध कलाकारांचा सहभाग मिळाल्याने मोहिमेला अधिक व्यापकता मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, रितेश आणि जेनेलिया देशमुख हे केवळ चित्रपटसृष्टीतच नव्हे तर सामाजिक कार्यातही सक्रिय असल्याचे दिसून आले आहे. विविध सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्यांनी सहभाग नोंदवला असून, समाजासाठी सकारात्मक संदेश देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे रस्ता सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या विषयासाठी त्यांची निवड योग्य ठरेल, असे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.

या नियुक्तीच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाच्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे, प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचे महत्त्व पटवून देणे आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातही या मोहिमेचा प्रभाव वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. दरम्यान, राज्यात वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने जनजागृतीवर भर देणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जाते. या पार्श्वभूमीवर रितेश-जेनेलिया देशमुख यांची ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती हा एक सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. एकूणच, लोकप्रिय कलाकारांच्या सहभागामुळे ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’ अधिक परिणामकारक ठरेल आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षित वाहतुकीबाबतची जाणीव वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

