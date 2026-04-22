रणवीर सिंहचा Dhurandhar प्रवास, संघर्षातून सुपरस्टारपर्यंत, आता बनला देशाचा नंबर १ स्टार

Updated On: Apr 22, 2026 | 04:15 PM
Ranveer Singh हे नाव आज टॅलेंट, मेहनत आणि सातत्य याचे प्रतीक बनले आहे. आपल्या अभिनयातील विविधता आणि प्रत्येक भूमिकेत पूर्णपणे झोकून देण्याच्या वृत्तीमुळे त्याने हिंदी चित्रपटसृष्टीत एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याने केवळ बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवले नाही, तर एक सक्षम आणि बहुआयामी अभिनेता म्हणूनही स्वतःला सिद्ध केले आहे.

रणवीर सिंह याचा अभिनय प्रवास २०१० साली प्रदर्शित झालेल्या Band Baaja Baaraat या चित्रपटातून सुरू झाला. दिल्लीतील बित्तू या उत्साही आणि बिनधास्त तरुणाची भूमिका साकारत त्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्याच्या उर्जेने आणि नैसर्गिक अभिनयाने त्यांना सुरुवातीलाच मोठी लोकप्रियता मिळवून दिली.

पदार्पणानंतर रणवीर याने विविध आणि आव्हानात्मक भूमिका स्वीकारत स्वतःची वेगळी छाप निर्माण केली. Bajirao Mastani मधील मराठा योद्धा बाजीराव, Simmba मधील विनोदी आणि दमदार पोलीस अधिकारी, तसेच Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela मधील बेधडक आणि रोमँटिक राम—प्रत्येक भूमिकेत त्याने स्वतःला नव्याने सादर केले.

त्याच्या या प्रवासातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, रणवीर सिंह केवळ स्टार नाही, तर तो सतत स्वतःला नव्याने घडवणारे आणि प्रेक्षकांना प्रत्येक वेळी काहीतरी वेगळं देणारा अभिनेता आहे. त्याच्या आगामी प्रोजेक्ट्सकडेही आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

याशिवाय Lootera मधील शांत प्रेमी, Padmaavat मधील भयानक अलाउद्दीन खिलजी, Gully Boy मधील झोपडपट्टीतील रॅपर, आणि Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani मधील उत्साही रॉकी – प्रत्येक पात्रात त्यांनी वेगळी छाप सोडली.

Ranveer Singhने आपल्या कारकिर्दीत ‘रूपांतराचा बादशाह’ म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. प्रत्येक भूमिकेसाठी तो स्वतःला केवळ शारीरिकदृष्ट्या नव्हे, तर मानसिक आणि भावनिक पातळीवरही पूर्णपणे बदलतो. Gully Boy आणि Padmaavat मधील त्याच्या प्रभावी अभिनयातून ही गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते.

त्याच्या कारकिर्दीत प्रयोगशीलतेलाही मोठे स्थान आहे. Cirkus आणि Jayeshbhai Jordaar यांसारखे काही चित्रपट अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरले नाहीत, तरीही रणवीर यांनी आपल्या अभिनयात कुठेही तडजोड केली नाही. अपयशानंतरही काहीतरी नवीन करण्याची त्यांची जिद्द कायम राहिली.

यानंतर त्याने Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani मधून दमदार पुनरागमन केले. ‘रॉकी’ या पात्रातून त्याने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मने जिंकली आणि आपली स्टारडम अधिक मजबूत केली.

त्यानंतर Dhurandhar मधील ‘हमजा’ या गुप्तहेराच्या भूमिकेत त्यांनी आपल्या अभिनयाची नवी उंची गाठल्याचे मानले जात आहे. या भूमिकेमुळे त्यांच्या कारकिर्दीत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे.

आज रणवीर सिंह हा देशातील आघाडीच्या सुपरस्टार्सपैकी एक मानले जातात. त्याच्या उर्जेने भरलेल्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि विविध भूमिकांमुळे ते सतत चर्चेत असतात. त्याने मोठ्या कमाईचे टप्पे गाठत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असून, जागतिक स्तरावरही भारतीय चित्रपटसृष्टीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कलाकारांमध्ये त्याची गणना केली जाते.

