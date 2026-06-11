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Malti Chahar On Pranit More: प्रणित मोरेला मालती चहरने सुनावलं, ‘बिग बॉस 19’चा राग की आणखी काही? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

Updated On: Jun 11, 2026 | 12:25 PM IST
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सारांश

मालती चहरच्या सोशल मीडिया पोस्टने चर्चांना उधाण आले आहे. स्त्रियांच्या सन्मान, समानता आणि स्वातंत्र्याबाबत व्यक्त केलेल्या मतांमुळे प्रणित मोरेवर अप्रत्यक्ष टीका केल्याची चर्चा रंगली आहे. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

बिग बॉस १९ चा स्पर्धक असलेला स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे सध्या वादात सापडला आहे. त्याच्या एका शो दरम्यान घडलेल्या एका घटनेमुळे प्रणीतला त्याचे इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करावे लागले. प्रणीतच्या या कृतीवर आता मोठ्या प्रमाणावर टीका होत असून, त्याला सोशल मीडियावर प्रचंड शिवीगाळही सहन करावी लागत आहे. दरम्यान, प्रणीतची जवळची मैत्रीण मालती चहरनेही त्याला फटकारले आहे. बिग बॉस १९ च्या घरात हे दोघे जवळचे मित्र मानले जात होते. मात्र, जेव्हा शो अंतिम टप्प्यात होता, तेव्हा मालती आणि प्रणीतमध्ये भांडण झाले आणि त्यांनी एकमेकांशी बोलणे बंद केले. आता, जेव्हा मालतीने प्रणीतला फटकारले, तेव्हा चाहत्यांनी याला ‘बिग बॉस १९ चा बदला’ असे म्हणत त्याच्यावर टीका केली.

मालतीने तिच्या एक्स हँडलवर निराशा व्यक्त केली आणि म्हटले की, काही लोकांना अजूनही असे वाटते की स्त्रीच्या संमतीचे मूल्य बिर्याणीच्या प्लेटपेक्षा कमी आहे, हे जाणून दुःख होते. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, प्रणीत मोरेच्या अलीकडील स्टँड-अप शोचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्यावर ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्या क्लिपमध्ये, २३ वर्षीय हिमांशू जांगरा म्हणाला की त्याने डेटवर चिकन बिर्याणीच्या प्लेटवर ३७० रुपये खर्च केले आणि त्यामुळे त्याला त्याच्या खर्चावर परतावा अपेक्षित होता. त्याच्या या टिप्पणीमुळे सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि लोकांनी प्रणीत आणि हिमांशू दोघांवरही टीका केली. या वादग्रस्त टिप्पणीमुळे संमतीचे महत्त्व आणि महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. मालतीने तिच्या पोस्टमध्ये, मुख्य अभिनेत्री जान्हवी कपूरचे अति-लैंगिकीकरण केल्याबद्दल पेड्डीवर झालेल्या टीकेलाही उत्तर दिले.

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मालतीच्या पोस्टमध्ये लिहिले होते, “३७० रुपयांमध्ये मिळणारी बिर्याणी आणि पेडी पाहून लक्षात येते की अनेक स्त्रिया लग्न करण्यास का घबरतात, आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याला का महत्त्व देतो आणि बिल वाटून घेण्यास का प्राधान्य देतो. काही स्त्रिया तर पुरुषांचा संपूर्ण खर्चही उचलतात.” तिने पुढे लिहिले, “तरीही, आमच्याकडे केवळ वस्तू म्हणून पाहिले जाते आणि हे स्पष्ट आहे की स्त्रीच्या निवडीला बिर्याणीच्या एका प्लेटपेक्षा जास्त किंमत नाही. समानता, प्रतिष्ठा आणि सन्मानासाठी पिढ्यानपिढ्या लढा देऊनही, आम्हाला अजूनही त्याच जुन्या मानसिकतेचा सामना करावा लागतो, हे पाहून अत्यंत वाईट वाटतं, अशा भावना मालती चाहरने व्यक्त केल्या आहेत..” बिग बॉस १९ दरम्यान मालती आणि प्रणीत चांगले मित्र बनले होते. मालतीसोबतच अनेक प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रींनीही त्याच्यावर टीका केली आहे.

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Web Title: Malti chahar pranit more controversy social media post marathi news

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Published On: Jun 11, 2026 | 12:24 PM

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