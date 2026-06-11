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Marathi TV Serial: पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगला होती धाकधूक; ‘कृष्णाईच्या लेकी’तील भूमिकेबद्दल एकता लब्देने शेअर केला अनुभव

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:02 AM IST
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सारांश

‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत शारदाची भूमिका साकारणारी एकता लब्दे हिने पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगचा अनुभव शेअर केला आहे. कोल्हापुरी बोलीभाषेसाठी मेहनत घ्यावी लागल्याचे तिने सांगितले.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

अभिनेत्री एकता लब्दे लवकरच कृष्णाईच्या लेकी या मालिकेत ‘शारदा’ ही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारताना दिसणार आहे. अनेक महिन्यांनंतर पुन्हा कॅमेऱ्यासमोर उभं राहताना तिला थोडी धाकधूक वाटत होती, अशी कबुली एकताने दिली आहे.

एकता म्हणाली, “खूप महिन्यांनंतर मी पुन्हा कॅमेरा फेस करत होते. अभिनय ही माझी आवड आहे आणि आज माझ्याकडे काम आहे, यासाठी मी स्वतःला भाग्यवान समजते. पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगमध्ये मला थोडी धाकधूक होती, कारण या भूमिकेसाठी कोल्हापूरकडची भाषा वापरायची होती. मी कोकणातील असल्यामुळे भाषेवर विशेष मेहनत घ्यावी लागली.”

ती पुढे म्हणाली की, सेटवरील कलाकार आणि दिग्दर्शकांनी तिला खूप मदत केली. “मला फक्त भाषेचं टेन्शन होतं की मी योग्य बोलते आहे का. पण सेटवर सगळे इतके सहकार्य करणारे आहेत की त्यांनी सगळं सोपं करून टाकलं.”

मुंबईबाहेर साताऱ्यात सुरू असलेल्या शूटिंगबाबत बोलताना एकता म्हणाली, “कुटुंबापासून दूर राहणं सुरुवातीला अवघड वाटलं. मात्र आमचं प्रॉडक्शन हाऊस, सहकलाकार आणि संपूर्ण टीम इतकी चांगली आहे की आम्ही सगळे एका कुटुंबासारखे झालो आहोत.”

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यावेळी तिने निवेदिता सराफ यांच्याबद्दलही खास भावना व्यक्त केल्या. “निवेदिता ताई माझ्या आवडत्या अभिनेत्रींपैकी एक आहेत. त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाल्याने मी खूप आनंदी आहे. त्या आम्हा सगळ्यांची आईसारखी काळजी घेतात. त्यांच्या साधेपणातून, प्रेमळ स्वभावातून आणि अभिनयातून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. शारदाची भूमिका साकारताना मी त्यांच्याकडून भरपूर काही शिकून घेणार आहे.”

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‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही मालिका संकटांवर मात करून जिद्दीने पुढे जाणाऱ्या आई आणि तिच्या तीन मुलींची कथा आहे. या मालिकेत एकता साकारत असलेली ‘शारदा’ ही जबाबदार, कुटुंबासाठी झटणारी आणि आई-बहिणींना सांभाळणारी मुलगी आहे. तिच्या या नव्या भूमिकेकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Marathi tv serial i was nervous on the first day of shooting ekta labde shares her experience of playing a role in krishnaichya leki

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Published On: Jun 11, 2026 | 10:02 AM

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