Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sameer Khandekar: कॉफीशॉपमध्ये मिळाली ‘बनवाबनवी’ची ऑफर; गंमत म्हणून दिलेला होकार ठरला समीर खांडेकरच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट!

Updated On: Jun 11, 2026 | 10:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

समीर खांडेकर ने बनवाबनवी नाटकाच्या प्रवासाबद्दल काही किस्से शेअर केले. कॉफी शॉपमध्ये मिळालेली एक ऑफर, कोऱ्या कागदावरचं एक नाव आणि जिद्दीच्या जोरावर उभं राहिलेलं नाटक यामागची रंजक कहाणी जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अभिनेता समीर खांडेकर ने ‘बनवाबनवी’ नाटकाच्या प्रवासाविषयी बोलताना अनेक रंजक आठवणींना उजाळा दिला. एका कॉफी शॉपमधील अनपेक्षित भेटीतून या नाटकाचा जन्म झाल्याचे त्याने सांगितले.

समीर खांडेकर म्हणाला, “एका वेगळ्या प्रोजेक्टच्या मिटिंगसाठी मी कॉफी शॉपमध्ये गेलो होतो. तो प्रोजेक्ट तर झाला नाही, पण तिथेच माझी भेट प्रभात थिएटर्सचे निर्माता हर्षद कठापूरकर यांच्याशी झाली. त्यांनी मला ‘बनवाबनवी’ नाटक लिहिण्याची आणि दिग्दर्शनाची ऑफर दिली. गंमत म्हणून दिलेला तो होकार आयुष्य बदलणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात ठरेल, याची तेव्हा कल्पनाही नव्हती.”

तो पुढे म्हणाला की, नाटकाच्या मुहूर्ताच्या दिवशी त्याच्याकडे केवळ ‘बनवाबनवी’ हे नाव होते. “कथा नव्हती, पात्रं नव्हती, संवाद नव्हते. होतं फक्त एक स्वप्न आणि ते पूर्ण करण्याची जिद्द,” असे त्याने सांगितले.

Pranit More Controversy: डेड बॉडीच्या Private Parts ची करायचे थट्टा, प्रणित मोरेच्या शोमध्ये महिला डॉक्टरचे धक्कादायक वक्तव्य

‘बनवाबनवी’ हे मराठी रंगभूमीवर कंटेंट क्रिएटर्सना केंद्रस्थानी ठेवून सादर करण्यात आलेले वेगळ्या धाटणीचे नाटक ठरले. लाखो फॉलोअर्स असलेले अनेक कंटेंट क्रिएटर्स या नाटकासाठी एकत्र आले. रंगमंचावरील अनुभव नसतानाही त्याने नाटकासाठी प्रचंड मेहनत घेतल्याचे हे त्याने सांगितले.

“सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेली ही मंडळी नाटकासाठी पुन्हा विद्यार्थ्यांसारखी शिकू लागली. दिग्दर्शक म्हणून मी त्याना घडवत होतो, पण तेही मला तितकंच घडवत होते. त्यांच्या विनोदाच्या शैलीचा विचार करूनच नाटकातील विनोद लिहिला गेला,” असे तो म्हणाला.

Sunny Leone CID Notice: CID च्या रडारवर सनी लिओनी; 2400 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात नोटीस जारी, नेमकं प्रकरण काय?

या नाटकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नाटक पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांपैकी मोठा वर्ग प्रथमच रंगभूमीचा अनुभव घेत होता. “लोक त्यांच्या आवडत्या कंटेंट क्रिएटरला पाहायला आले असतील, पण त्यातून त्याची नाळ रंगभूमीशी जोडली गेली, तर त्यापेक्षा मोठं यश दुसरं नाही,” असे समीर खांडेकरने सांगितले.नवीन पिढीला नाटकाकडे आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात ‘बनवाबनवी’ने छोटासा का होईना, पण महत्त्वाचा वाटा उचलल्याचा अभिमानही त्याने व्यक्त केला.

Web Title: Sameer khandekar a banvabanvi offer at a coffee shop became the turning point of his life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 10:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi TV Serial: पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगला होती धाकधूक; ‘कृष्णाईच्या लेकी’तील भूमिकेबद्दल एकता लब्देने शेअर केला अनुभव
1

Marathi TV Serial: पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगला होती धाकधूक; ‘कृष्णाईच्या लेकी’तील भूमिकेबद्दल एकता लब्देने शेअर केला अनुभव

फक्त 50 रुपयांत मिळणार चित्रपट पाहण्याची संधी, ‘गव्हर्नर’साठी खास ऑफर, चित्रपटप्रेमींसाठी 90 च्या दशकातील दर
2

फक्त 50 रुपयांत मिळणार चित्रपट पाहण्याची संधी, ‘गव्हर्नर’साठी खास ऑफर, चित्रपटप्रेमींसाठी 90 च्या दशकातील दर

Raakh Trailer: सस्पेन्स आणि भावनांचा दुहेरी डोस! ‘राख’चा दुसरा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित
3

Raakh Trailer: सस्पेन्स आणि भावनांचा दुहेरी डोस! ‘राख’चा दुसरा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित

Welcome To The Jungle: ‘वेलकम टू द जंगल’बाबत मोठी अपडेट! अक्षय कुमारच्या चित्रपटाचा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार रिलीज
4

Welcome To The Jungle: ‘वेलकम टू द जंगल’बाबत मोठी अपडेट! अक्षय कुमारच्या चित्रपटाचा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sameer Khandekar: कॉफीशॉपमध्ये मिळाली ‘बनवाबनवी’ची ऑफर; गंमत म्हणून दिलेला होकार ठरला समीर खांडेकरच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट!

Sameer Khandekar: कॉफीशॉपमध्ये मिळाली ‘बनवाबनवी’ची ऑफर; गंमत म्हणून दिलेला होकार ठरला समीर खांडेकरच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट!

Jun 11, 2026 | 10:45 AM
Monsoon News: महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल मंदावली; पुढील तीन दिवसांत प्रगतीची शक्यता, काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Monsoon News: महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल मंदावली; पुढील तीन दिवसांत प्रगतीची शक्यता, काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Jun 11, 2026 | 10:32 AM
Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?

Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराणचा मोठा निर्णय, जगावर पुन्हा इंधन संकट?

Jun 11, 2026 | 10:32 AM
Mumbai News: महाराष्ट्र बनले औषधनिर्मितीचे पॉवरहाऊस! मुंबई-पुण्याच्या बळावर झेपावला फार्मा उद्योग, दोन लाखांहून अधिक रोजगार

Mumbai News: महाराष्ट्र बनले औषधनिर्मितीचे पॉवरहाऊस! मुंबई-पुण्याच्या बळावर झेपावला फार्मा उद्योग, दोन लाखांहून अधिक रोजगार

Jun 11, 2026 | 10:30 AM
Shukra Pushya Nakshatra Gochar: छप्परफाड होणार 6 राशीच्या व्यक्तींची कमाई, धनाचा देवता करणार ‘या’ नक्षत्रात प्रवेश

Shukra Pushya Nakshatra Gochar: छप्परफाड होणार 6 राशीच्या व्यक्तींची कमाई, धनाचा देवता करणार ‘या’ नक्षत्रात प्रवेश

Jun 11, 2026 | 10:29 AM
Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख

Solapur Crime: वीटभट्टी परिसरात दुर्गंधी, कुत्र्यांचा वावर अन् समोर आला कुजलेला मृतदेह; तुटलेल्या दातावरून पटली ओळख

Jun 11, 2026 | 10:23 AM
IND vs AFG: पदार्पणाची कसर भरून काढणार Vaibhav Sooryavanshi, कुठे आणि कधी पाहता येणार आजचा Live सामना

IND vs AFG: पदार्पणाची कसर भरून काढणार Vaibhav Sooryavanshi, कुठे आणि कधी पाहता येणार आजचा Live सामना

Jun 11, 2026 | 10:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें