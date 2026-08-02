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Spider Man: Brand New Day: ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ची Box Officeवर विक्रमी कमाई; शाहरुख-सलमानच्या चित्रपटांनाही हिट टाकलं मागे

Updated On: Aug 02, 2026 | 03:14 PM IST
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सारांश

Spider Man: Brand New Day box office collection: टॉम हॉलंडच्या 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे'ने भारतात तीन दिवसांत 215.48 कोटींची कमाई करत 'पठाण' आणि 'टायगर 3'च्या विक्रमांवर मात केली. जाणून घ्या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Spider Man: Brand New Day: टॉम हॉलंडचा बहुप्रतीक्षित हॉलीवूड चित्रपट ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ भारतीय बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांतच चित्रपटाने विक्रमी कमाई करत अनेक सुपरहिट बॉलिवूड चित्रपटांचे विक्रम मोडले आहेत. विशेष म्हणजे, शाहरुख खानच्या ‘पठाण’ आणि सलमान खानच्या ‘टायगर 3’च्या पहिल्या तीन दिवसांच्या कमाईलाही या चित्रपटाने मागे टाकल्याचे सांगितले जात आहे.

तीन दिवसांत 215 कोटींहून अधिक कमाई

टॉम हॉलंड अभिनीत ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ने भारतात पहिल्या तीन दिवसांत 215.48 कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई, तर सुमारे 180.20 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली आहे. ख्रिस्तोफर नोलन यांच्या ‘द ओडिसी’सारख्या मोठ्या चित्रपटाशी स्पर्धा असतानाही स्पायडर-मॅनची बॉक्स ऑफिसवरील घोडदौड कायम आहे.

‘पठाण’ आणि ‘टायगर 3’चे विक्रम मोडले

तीन दिवसांच्या कमाईच्या बाबतीत ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ने शाहरुख खानच्या ‘पठाण’ आणि सलमान खानच्या ‘टायगर 3’च्या सुरुवातीच्या कमाईचे विक्रम मागे टाकल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे भारतीय प्रेक्षकांकडूनही या चित्रपटाला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

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दिवसानुसार भारतातील कमाई

उपलब्ध आकडेवारीनुसार चित्रपटाने भारतात:

पहिला दिवस (गुरुवार) – 60.60 कोटी रुपये
दुसरा दिवस (शुक्रवार) – 49.35 कोटी रुपये
तिसरा दिवस (शनिवार) – 66.75 कोटी रुपये
चौथा दिवस (रविवार, सुरुवातीची आकडेवारी) – 4.48 कोटी रुपये

जगभरातही दमदार कमाई

उपलब्ध माहितीनुसार, ‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ने आतापर्यंत जगभरात 5,725 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. त्यामुळे हा चित्रपट यंदाच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या शर्यतीत आघाडीवर असल्याचे मानले जात आहे.

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स्टारकास्ट

मार्व्हल सिनेमॅटिक युनिव्हर्समधील टॉम हॉलंडचा हा चौथा स्वतंत्र स्पायडर-मॅन चित्रपट आहे. या चित्रपटात झेंडाया, जेकब बॅटलन, जॉन बर्न्थॉल, मार्क रफालो आणि सॅडी सिंक यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. दमदार अॅक्शन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि भावनिक कथानकामुळे चित्रपटाला जगभरातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.

Web Title: Spider man brand new day box office beats pathaan and tiger 3

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Published On: Aug 02, 2026 | 03:14 PM

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