मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

SwapnaSundari Trailer : बस कुछ दिन बाकी! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचा ट्रेलर आउट; प्रेमाच्या पीचवर टिकणार का भूषण?

Updated On: Jul 07, 2026 | 07:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

अभिनेता भूषण प्रधान आणि अभिनेत्री सायली पाटील यांचा 'स्वप्नसुंदरी' चित्रपट 24 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून तो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. रेड बेल मीडिया निर्मित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि लेखन अक्षय शिंदे यांनी केले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तुंबाडची मंजुळा, घबाडकुंड यांनीदेखील चांगली बाजी मारली आहे.
  • सिनेमा 24 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रसिद्ध होईल.
  • स्वप्न सुंदरीचे पात्र अभिनेत्री सायली पाटीलने साकारले आहे.
सिनेमागृहात मराठी सिनेमांची एक वेगळीच हवा आहे. अभिनेता भूषण प्रधान आणि अभिनेत्री सायली पाटील यांचा सिनेमा ‘स्वप्नसुंदरी’ या सिनेशर्यतीत झेप घेण्यास तयार झाला आहे. आज या सिनेमाचा ट्रेलर आउट झाला आहे. सिनेमा 24 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रदर्शित केला जाणार आहे. त्याचबरोबर या सिनेमाला शर्यतीत विरोधक स्पर्धक म्हणून मराठी रिलस्टार नील सालेकर, बिग बॉस फेम रीलस्टार करण सोनावणे तसेच त्यांची संपूर्ण गॅंग यांचा हॉरर कॉमेडी सिनेमा ‘भुतम भयम’ उतरणार आहे. आता या दोन्ही सिनेमांमध्ये सिनेगृहात टिकणार कोण? याचे उत्तर तर जुलै महिन्याच्या अखेरीसच मिळेल. परंतु, मराठी सिनेमासाठी हा हंगाम फार सुवर्ण मानला जात आहे. वर्षाच्या सुरुवातीतच दोन मराठी सिनेमांनी 100 कोटींचा आकडा पार केला आहे. तसेच तुंबाडची मंजुळा, घबाडकुंड यांनीदेखील चांगली बाजी मारली आहे.

FRAME Marathi Movie : जग कॅमेरा पलीकडचं… नागराज मंजुळेंचा नवा चित्रपट ‘फ्रेम’! ‘या’ तारखेपासून पाहता येणार ZEE 5 वर

‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमा!

स्वप्नसुंदरी सिनेमा रेड बेल मीडिया या निर्माती संस्थेने प्रसिद्ध केले आहे. सतीश गेजगे या सिनेमाचे निर्माते आहेत. तसेच निलेश अगरवाल आणि दर्शना गेजगे या सिनेमाचे सहनिर्माते आहेत. अक्षय शिंदे यांनी सिनेमाचे दिग्दर्शन तसेच लेखन केले आहे. त्यांच्या दिग्दर्शनाखाली अभिनेता भूषण प्रधान, अभिनेत्री सायली पाटीलसह अनेक सुप्रसिद्ध मराठी कलाकारांनी या सिनेमात आपले अभिनय सादर केले आहे. सिनेमा 24 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रसिद्ध होईल.

Pravin Tarde : ‘मी छाती ठोकून बोलणार..’; हिंदुत्ववादी प्रोपोगंडाच्या आरोपांवर प्रवीण तरडे स्पष्टच बोलले

स्वप्नसुंदरी सिनेमाचा ट्रेलर आउट!

प्रेमाच्या शर्यतीत एकदाच Sixer मारण्यापेक्षा हळुवार टिकून राहणाऱ्या प्रेमवीराचे पात्र भूषण प्रधान याने साकारले आहे. त्याला एका सर्वगुण संपन्न अशा सुंदर कन्येचे स्थळ येते आणि तिथून त्यांच्यात तयार होणाऱ्या केमिस्ट्रीचे सुंदर वर्णन या सिनेमात केले आहे. त्या स्वप्न सुंदरीचे पात्र अभिनेत्री सायली पाटीलने साकारले आहे. सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. प्रदर्शित होताच ट्रेलर चर्चेत आला आहे.

Web Title: Swapnasundari bhushan pradhan marathi movie trailer out

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 07:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Swapnasundari : आगामी मराठी सिनेमात प्रेमाचा बहर; मराठी संगीतप्रेमींच्या प्लेलिस्टमध्ये एका प्रेमगीताची भर
1

Swapnasundari : आगामी मराठी सिनेमात प्रेमाचा बहर; मराठी संगीतप्रेमींच्या प्लेलिस्टमध्ये एका प्रेमगीताची भर

Aali Aali Navri Song : मराठी संगीतप्रेमींनो… तुमच्या प्लेलिस्टसाठी नवं लग्नगीत! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचं नवं गाणं प्रदर्शित
2

Aali Aali Navri Song : मराठी संगीतप्रेमींनो… तुमच्या प्लेलिस्टसाठी नवं लग्नगीत! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचं नवं गाणं प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SwapnaSundari Trailer : बस कुछ दिन बाकी! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचा ट्रेलर आउट; प्रेमाच्या पीचवर टिकणार का भूषण?

SwapnaSundari Trailer : बस कुछ दिन बाकी! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचा ट्रेलर आउट; प्रेमाच्या पीचवर टिकणार का भूषण?

Jul 07, 2026 | 07:37 PM
Liquor Price Hike: मद्यप्रेमींना मोठा झटका? दारूच्या किमतीत वाढ होणार; जाणून घ्या कोणत्या शहरात काय रेट्स?

Liquor Price Hike: मद्यप्रेमींना मोठा झटका? दारूच्या किमतीत वाढ होणार; जाणून घ्या कोणत्या शहरात काय रेट्स?

Jul 07, 2026 | 07:37 PM
Maharashtra Rain Alert: पुण्यावर आभाळ फाटलं! लोणावळ्यात तब्बल १२९० मिमी…; उद्या हाहाकार

Maharashtra Rain Alert: पुण्यावर आभाळ फाटलं! लोणावळ्यात तब्बल १२९० मिमी…; उद्या हाहाकार

Jul 07, 2026 | 07:24 PM
Driving License Rules: मोठी बातमी! ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम; १ ऑगस्टपासून ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट’ बंधनकारक

Driving License Rules: मोठी बातमी! ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम; १ ऑगस्टपासून ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट’ बंधनकारक

Jul 07, 2026 | 07:22 PM
Raigad Pen Flood: पुराचा थरकाप! पेणमध्ये २ गर्भवती महिलांसाठी ‘आपदा मित्र’ ठरले देवदूत; जीवाची बाजी लावून केलं सुखरूप रेस्क्यू

Raigad Pen Flood: पुराचा थरकाप! पेणमध्ये २ गर्भवती महिलांसाठी ‘आपदा मित्र’ ठरले देवदूत; जीवाची बाजी लावून केलं सुखरूप रेस्क्यू

Jul 07, 2026 | 07:04 PM
Cash Shortage: देशभरातील ATM रिकामी? कॅश टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची मोठी कारवाई, बँकांना दिले कडक आदेश

Cash Shortage: देशभरातील ATM रिकामी? कॅश टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची मोठी कारवाई, बँकांना दिले कडक आदेश

Jul 07, 2026 | 07:03 PM
Maharashtra Politics: रोहित पवारांच्या अडचणी वाढणार? बारामती ॲग्रो लिमिटेड कारखान्याला नोटिस, दिल ‘हा’ इशारा

Maharashtra Politics: रोहित पवारांच्या अडचणी वाढणार? बारामती ॲग्रो लिमिटेड कारखान्याला नोटिस, दिल ‘हा’ इशारा

Jul 07, 2026 | 06:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा