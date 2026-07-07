SwapnaSundari Trailer : बस कुछ दिन बाकी! ‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमाचा ट्रेलर आउट; प्रेमाच्या पीचवर टिकणार का भूषण?

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‘स्वप्नसुंदरी’ सिनेमा!
स्वप्नसुंदरी सिनेमा रेड बेल मीडिया या निर्माती संस्थेने प्रसिद्ध केले आहे. सतीश गेजगे या सिनेमाचे निर्माते आहेत. तसेच निलेश अगरवाल आणि दर्शना गेजगे या सिनेमाचे सहनिर्माते आहेत. अक्षय शिंदे यांनी सिनेमाचे दिग्दर्शन तसेच लेखन केले आहे. त्यांच्या दिग्दर्शनाखाली अभिनेता भूषण प्रधान, अभिनेत्री सायली पाटीलसह अनेक सुप्रसिद्ध मराठी कलाकारांनी या सिनेमात आपले अभिनय सादर केले आहे. सिनेमा 24 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभरात प्रसिद्ध होईल.
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स्वप्नसुंदरी सिनेमाचा ट्रेलर आउट!
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प्रेमाच्या शर्यतीत एकदाच Sixer मारण्यापेक्षा हळुवार टिकून राहणाऱ्या प्रेमवीराचे पात्र भूषण प्रधान याने साकारले आहे. त्याला एका सर्वगुण संपन्न अशा सुंदर कन्येचे स्थळ येते आणि तिथून त्यांच्यात तयार होणाऱ्या केमिस्ट्रीचे सुंदर वर्णन या सिनेमात केले आहे. त्या स्वप्न सुंदरीचे पात्र अभिनेत्री सायली पाटीलने साकारले आहे. सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. प्रदर्शित होताच ट्रेलर चर्चेत आला आहे.