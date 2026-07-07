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Cash Shortage: देशभरातील ATM रिकामी? कॅश टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची मोठी कारवाई, बँकांना दिले कडक आदेश

Updated On: Jul 07, 2026 | 07:03 PM IST
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सारांश

देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये ATM अचानक रिकामे होऊ लागल्याने आणि कॅशची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याने RBI ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. RBI या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत सर्व बँकांना त्यांच्या ATM मधील रोकड उपलब्धतेचा सविस्तर डेटा त्वरित सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • देशभरातील ATM रिकामी?
  • कॅश टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची मोठी कारवाई,
  • बँकांना दिले कडक आदेश
Cash Shortage : आजकाल अनेक बँकिंग कामे पूर्वीपेक्षा खूप सोपी झाली आहेत. पूर्वी लोकांना बँकेतून पैसे काढण्यासाठी लांब रांगेत थांबावे लागत असे, पण आता घराजवळील ATM मधून सहजपणे रोख रक्कम काढता येते. मात्र, गेल्या काही काळापासून देशभरातील अनेक शहरांमध्ये ATM रिकामे असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अनेक शहरांमध्ये, गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून लोकांना ATM मधून रोख रक्कम मिळत नाहीये आणि याबाबत बऱ्यात तक्रारी समोर येत आहेत. तक्रारींची वाढती संख्या लक्षात घेता,RBI ने आता या प्रकरणाची चौकशी करत कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. पण नेमकं प्रकरण काय?

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RBI ने मागीतला डेटा

NDTV प्रॉफिटने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ATM मधील रोख रकमेच्या तुटवड्यामुळे RBI ने सर्व बँकांना टियर-२ आणि लहान शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या रोख रकमेचा संपूर्ण तपशील मागवला आहे. यामुळे विविध ठिकाणी रोख रकमेच्या तुटवड्यामागील कारणे निश्चित करण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, काही बँकांनी शहरांमध्ये आणि लहान गावांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त रोख रक्कम खर्च केली आहे का, किंवा ATM वेळेवर रीलोड न केल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे का, याचीही RBI चौकशी करत आहे. RBI ने स्पष्ट केले आहे की, असे काही आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल.

बँकांनी काय स्पष्ट केलं?

या मुद्द्यावर, बँकांचं म्हणणे आहे की केवळ एकूण रोख रकमेचा साठा पाहून परिस्थितीचा अंदाज लावता येत नाही. बँकांच्या मते, खराब झालेल्या किंवा फाटलेल्या नोटा ATM मध्ये टाकता येत नाहीत.

कोणत्या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला?

ATM मधून रोख रक्कम काढण्याच्या समस्येमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लोकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. अहवालानुसार, या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला:
आंध्र प्रदेश
तेलंगणा
कर्नाटक
या राज्यांमध्ये ATM मधील रोख रकमेच्या तुटवड्याच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. या राज्यातून तक्रारी आल्याने RBI अलर्ट मोडवर आली आहे. बँकेकडून डेटा मागून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईचा थेट इशाराही देण्यात आला आहे.

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Web Title: Rbi strict action on atm cash crunch banks data marathi news

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Published On: Jul 07, 2026 | 07:03 PM

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