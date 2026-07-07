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FRAME Marathi Movie : जग कॅमेरा पलीकडचं… नागराज मंजुळेंचा नवा चित्रपट ‘फ्रेम’! ‘या’ तारखेपासून पाहता येणार ZEE 5 वर

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:43 PM IST
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सारांश

नागराज मंजुळे यांचा 'Frame' हा नवा सिनेमा 10 जुलैपासून ZEE5 वर प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे. दोन वेगवेगळ्या पिढ्यांतील छायाचित्रकारांच्या विचारसरणीतील संघर्ष आणि कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन या चित्रपटात मांडण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल
  • त्या अनुभवांतून सिद्धार्थचा घडत जाणारा प्रवास ट्रेलरमध्ये प्रभावीपणे दाखवण्यात आला
  • नागराज मंजुळे यांच्या चाहत्यांमध्ये चित्रपटाविषयीची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.
नागराज मंजुळे यांचा नवा सिनेमा ‘Frame’ ZEE5 वर भेटीला येत आहे. 10 जुलैपासून हा सिनेमा OTT वर पाहता येणार आहे. दरम्यान, सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्यामुळे सिनेप्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. ‘फ्रेम’ हा सिनेमा दोन वेगवेगळ्या पिढ्यांतील छायाचित्रकारांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. त्यांच्या विचारसरणीतील फरक, काम करण्याची शैली आणि बदलत्या काळातील दृष्टिकोन यांवर आधारित हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल, अशी अपेक्षा आहे.

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कसा आहे ट्रेलर?

सिनेमात नागराज मंजुळे यांनी वरिष्ठ छायाचित्रकार चंदू पानसरे यांची भूमिका साकारली आहे, तर अमेय वाघने छायाचित्रकार सिद्धार्थ देशमुखची भूमिका साकारली आहे. कामादरम्यान चंदू पानसरे यांच्यासमोर उभ्या राहणाऱ्या अडचणी आणि त्या अनुभवांतून सिद्धार्थचा घडत जाणारा प्रवास ट्रेलरमध्ये प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे.

ट्रेलरमध्ये सिद्धार्थ चंदू पानसरे यांना एक प्रश्न विचारतो, “एखाद्या अपघातस्थळी चांगला माणूस व्हावं की चांगला फोटोग्राफर?” त्यावर चंदू उत्तर देतात, “अशा वेळी आपण आपलं काम करावं आणि एक चांगला फोटोग्राफर व्हावं.”

हा दमदार संवाद सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असून, नागराज मंजुळे यांच्या चाहत्यांमध्ये चित्रपटाविषयीची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. त्यामुळे अनेक चाहते आता 10 जुलैची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

 

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A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

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नागराज नाही, ‘या’ दिग्दर्शकाचा आहे सिनेमा!

या सिनेमात नागराज मंजुळे मुख्य भूमिकेत असले, तरी चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि लेखन विक्रम पटवर्धन यांनी केले आहे. ‘आटपाट’ आणि नागराज मंजुळे यांच्या बॅनरअंतर्गत या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

Web Title: Frame marathi latest movie of nagraj manjule trailer out

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:43 PM

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