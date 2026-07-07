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Driving License Rules: मोठी बातमी! ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम; १ ऑगस्टपासून ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट’ बंधनकारक

Updated On: Jul 07, 2026 | 07:23 PM IST
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सारांश

Maharashtra Driving License Rules: राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (७ जुलै २०२६) सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत या नवीन आणि कठोर नियमाबाबतची माहिती दिली. या उपाययोजनेमुळे राज्यातील वाहनचालकांच्या पडताळणीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम (Photo Credit- X)

ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • मोठी बातमी!
  • ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी राज्यात नवा नियम
  • १ ऑगस्टपासून ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट’ बंधनकारक
मुंबई: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील महायुती सरकार राज्याच्या परिवहन व्यवस्थेत सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण नवीन धोरण आणत आहे. या नवीन धोरणांतर्गत, १ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्रात वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळवण्यासाठी आणि प्रवासी वाहने चालवण्यासाठी ‘डोमिसाईल सर्टिफिकेट’ अनिवार्य असेल. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी (७ जुलै २०२६) सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत या नवीन आणि कठोर नियमाबाबतची माहिती दिली. या उपाययोजनेमुळे राज्यातील वाहनचालकांच्या पडताळणीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात नवीन नियमांची अंमलबजावणी

विधानसभेत माहिती देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, वाहन चालवण्याच्या परवान्याशी संबंधित या नवीन नियमावलीचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम प्रशासकीय आणि कायदेशीर मंजुरीसाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या मसुद्याला आवश्यक तांत्रिक आणि कायदेशीर मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याची संपूर्ण राज्यात कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर, वैध अधिवास प्रमाणपत्राशिवाय व्यावसायिक किंवा प्रवासी वाहने चालवण्यास मनाई असेल; ज्यामुळे बनावट कागदपत्रांचा आधार घेणाऱ्यांच्या कारवायांना आळा बसेल.

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बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींवर कठोर कारवाई

विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार दिलीप लंडे यांनी उपस्थित केलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार राज्यात चालणाऱ्या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकार या संपूर्ण अनियंत्रित क्षेत्राला कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या आणि त्याचे सर्वसमावेशक नियमन करण्याच्या तयारीत आहे. एक भक्कम नियामक चौकट विकसित केली जात आहे; या उपक्रमामुळे केवळ राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होईल असे नाही, तर स्थानिक बेरोजगार तरुणांसाठी नवीन, सुरक्षित आणि कायदेशीर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

अधिवास पडताळणीनंतरच अधिकृत आरटीओ बॅज दिला जाणार

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर एक पोस्ट शेअर करताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्याची प्रवासी परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. बाईक टॅक्सी आणि चारचाकी व्यावसायिक वाहने चालवणाऱ्या चालकांची योग्य ओळख पटवणे तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलात येणाऱ्या या प्रणालीच्या अंतिम टप्प्यांतर्गत, चालकांना अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) सादर केल्यानंतरच अधिकृत आरटीओ (RTO) बॅज जारी केला जाईल. या उपाययोजनेमुळे प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनण्यास मदत होईल.

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Web Title: New rule for driving licenses in the state domicile certificate mandatory from august 1

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Published On: Jul 07, 2026 | 07:22 PM

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